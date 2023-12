La polémica influencer y empresaria Sol León da la escandalosa nota del día y es que acosó sexualmente a uno de sus empleados y en vivo.

En Internet circula un video de Sol Léon, aprovechando su posición para exigirle a uno de sus trabajadores que le enseñe el pene o de lo contrario habrá consecuencias.

Esto inevitablemente le está costando severas críticas a la empresaria originaria de Culiacán, Sinaloa, pero ¿qué fue lo qué pasó y por qué le quería ver el pene al hombre?

Sol León acosa sexualmente en vivo a un empleado para que le enseñe su pene

En un video compartido en TikTok se muestra a Sol León exigiéndole a uno de sus empleados que le enseñe el pene o de lo contrario no le dará el bono que le corresponde.

“Si no me enseñas no te voy a dar el bono que te toca. No me voy a quedar con la duda. A ver, bájate el pinche pantalón. No te voy a dar el bono. A ver, enséñame”, dice Sol León al hombre, quien se ríe al escuchar la petición.

Consiente a que la transmisión es en vivo, Sol León insiste: “Enséñame. Te voy a contar hasta 10. Uno... Doble si la tienes bien por tu bono”.

Debido a que ella no deja de amenazarlo con quitarle el bono que ya ganó, él le enseña su pene pero en fotografía y en su celular. Ante esto, ella ríe y asegura le dará bono doble, pero vuelve a sorprender a sus fans.

Sol León toma el celular y lo voltea hacia la cámara para que la audiencia vea el pene de su empleado.

Le llueven críticas a Sol León

Hasta el momento se desconoce por qué Sol León quería ver el pene del hombre y por qué le exigió mostrarle su pene durante una transmisión en vivo que se realizó en TikTok a la una de la tarde el pasado martes.

Aunque fans de Sol León aseguran que la empresaria estaba jugando y que el empleado se prestó al juego, gente la crítica por normalizar el acoso sexual.

Así como se dicen sorprendidos por su actitud y por usar su posición para que la gente que trabaja para ella le cumpla sus caprichos.

“Ojalá le pase algo a esta señora”, “Cada día estoy más sorprendida con Sol León”, “Sí lo vi, o sea”, “Para los que dicen que se trata de ediciones cibernéticas”, expresan entre comentarios.