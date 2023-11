Sol León, la polémica influencer y empresaria de 54 años de edad, asegura que la invitaron a Miss Universo 2023, pero se dio el lujo de rechazarlos.

El 18 de noviembre se celebrará una edición más de Miss Universo, el concurso de belleza más importante del mundo.

Miss Universo representa un escaparate internacional para las marcas de moda, cosméticos y demás productos para el embellecimiento, lo que implica una férrea competencia por recib mexicana”ir al menos una mención en el concurso.

Pero hay algunos afortunados que no requieren de eso, como la empresaria mexicana Sol León, quien afirma haberse dado el lujo de rechazar una invitación de Miss Universo.

Sol León (Instagram/@solleon21)

Sol León: Así presumió su supuesta invitación a Miss Universo 2023

Hace unos días, Sol León presumió en redes sociales que Miss Universo 2023 le había extendido una invitación, “como ejemplo de mujer latina mexicana”.

Sol León afirmó que la invitación había sido gratis, pues no desembolsó un sólo peso para que le pidieran formar parte del concurso.

“No soy patrocinadora, no me están cobrando, me están invitando a mi porque soy un ejemplo, por el nivel de empresas que tengo”, explicó Sol León.

Sol León, influencer. (@solleon21)

Sol León explica por qué ya no asistirá a Miss Universo 2023; internautas la acusan de inventar supuesta invitación al concurso

El gusto le duró muy poco a la influencer, pues recientemente hizo una sesión de preguntas y respuestas en redes, donde reveló que ya no asistiría a Miss Universo 2023.

¿Por qué? Sol León dijo lamentar mucho no poder acudir al concurso de belleza, pero los múltiples compromisos que tiene con sus empresas y la carrera musical de su hija Miranda le impiden hacerse presente en Miss Universo 2023.

Sol León dijo que debe encofarse en la apertura de sus tres sucursales en la Ciudad de México.

Sumado a ello, dijo que su casa se encuentra en plena construcción. “Realmente tengo mucha actividad”, remató Sol León al explicar su ausencia de Miss Universo 2023.

Los internautas parecen no haber quedado convencidos con los argumentos de Sol León, y menos aún con la supuesta invitación que dijo haber recibido de Miss Univeerso 2023.

Tal es así que en rede sociales le han exigido mostrar la invitación que supuestamente le hicieron llegar de Miss Universo 2023.

Otros internautas hasta se han atrevido a analizar el lenguaje corporal de Sol León, diciendo que sus movimientos exponen sus mentiras.