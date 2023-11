En TikTok están tundiendo a Sol León por creer que su marca tiene todo para ser considerada como fina y exclusiva al punto de poner una absurda condición para que sus clientes aprecien la mercancía.

Esto porque un tiktoker expuso a Sol León, de 33 años de edad, al asegurar que gente que trabaja con la empresaria no le permitió entrar a su tienda porque no les quiso dar su nombre y apellido...

Sol León (@solleon21 / Instagram)

No lo dejan entrar a la tienda de Sol León y acaba tundida en los comentarios

A través de TikTok, un joven contó haber visitado recientemente Toreo Parque Central, donde encontró la tienda de Sol León, establecimiento al que quiso ingresar, pero no se lo permitieron.

“Me encontré con la tienda de Sol León y dije: ah pues hay que entrar, vamos a ver qué tal las fajas”, narra; sin embargo, al momento de intentar ingresar le bloquearon el paso.

Esto porque no quiso dar su nombre completo, lo que indicó al personal que el joven no compraría y efectivamente, él no pensaba comprar ya que no le alcanza para adquirir la mercancía de la empresaria.

Razón por la que se quejó amargamente en la red social ya que asegura ninguna marca de lujo pide nombre y apellido para darle acceso y así aunque sea admirar los productos.

“En la entrada hay una chica que te pide el nombre y apellido, esto con la finalidad de darte una asesora y toda la cosa. Yo realmente no estaba interesado en una asesora. Yo solamente quería ver los productos de Sol porque no me alcanza en dinero para comprarme algo de ahí. Cuando de repente se me acerca la de seguridad dentro de la tienda para decirme que si yo no me anotaba en una lista con mi nombre y mi apellido, no me daban acceso a la tienda, que era obligatorio. Creo que en ninguna tienda de lujo te piden nombre y apellido y que te anotes a una lista. En Chanel no me pidieron ni madres” TikTok exhibe a Sol León

Tras rehusarse a dar su nombre y anotarse en una lista, el joven terminó retirándose y posteriormente hizo su queja pública.

Trato en tienda de Sol León divide opiniones

Tras la denuncia pública del tiktoker, a Sol León la están tundiendo ya que aseguran que su línea de fajas está sobrevalorada mientras otros más desmienten al joven.

Aseguran que es mentira que te nieguen el acceso solo por negarte a dar tu nombre, así como hay quien se burla al decir que la tienda de Sol León siempre está sola.

También hay quien dice no conocer a la empresaria y quienes le piden al tiktoker no entrar a una tienda de reconocida marca si no tiene dinero para adquirir uno de sus productos.

Razón por la que éste se defiende pues asegura es muy normal entrar a una tienda para solo ver.