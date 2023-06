Ya han pasado un par de meses desde que Ricardo O’Farrill despotricó contra algunos de sus compañeros del medio standupero, polémica que salpicó a Sofía Niño de Rivera, quien hasta el día de hoy rompe el silencio.

Y es que aunque evitó seguir alimentando el escándalo, Sofía Niño de Rivera, de 41 años de edad, sabía que en algún momento sería cuestionada sobre las declaraciones de Ricardo O’Farrill.

Como te informamos en SDPnoticias, Ricardo O’Farrill, de 32 años de edad, tachó a la standupera de arrogante así como la señaló por tener una actitud tóxica y por si fuera poco la acusó de haberle sido infiel a su esposo José Bermudez, de edad desconocida.

Ricardo O'Farrill, standupero. (@richiesgenial1)

“La gente quería ver sangre”, dice Sofía Niño de Rivera respecto a declaraciones de Ricardo O’Farrill

En una conversación con el creador de contenido Roberto Martínez, de 30 años de edad, Sofía Niño de Rivera asegura que fue un tema muy difícil el que inició su compañero ‘Richie’.

Sobre todo porque subieron los views de sus historias de Instagram ya que estaban al pendiente de lo que ella contestaba.

“O sea, la gente estaba como, les encantan el chisme. Me empezó a apagar el hecho de que se hizo un ambiente tan negativo alrededor del stand up, súper negativo, o sea, la gente quería ver sangre”, se queja y asegura que tales declaraciones hicieron mucho daño.

Sofía Niño de Rivera (Roberto Mtz / YouTube)

¿Por qué no se defendió Sofía Niño de Rivera de las declaraciones de Ricardo O’Farrill?

Sin abordar cada una de la acusaciones en su contra, Sofía Niño de Rivera, al igual que sus compañeros, dice que la crisis que sufrió Ricardo O’Farrill ya se venía venir.

“Sale Ricardo a decir todo lo que dijo, que fue muy fuerte y que afectó a muchas personas y que hizo mucho daño. La reacción que tuve yo fue: ‘qué triste, güey, o sea, qué triste que esté en una crisis. Hay muchas cosas que la gente no sabe, de esa crisis que pasaron antes, que no es público, que cuando empezó a pasar lo que pasó. Lo que más me preocupó a mí fue la reacción del mundo, fue: los titulares” Sofía Niño de Rivera

Y asegura que no se defendió y no piensa defenderse ya que actualmente el mundo se divide en equipos, del sí te creo o no te creo, sin detenerse a pensar y mucho menos preocuparse que alguien se encuentra en crisis. “Se vuelve una cacería de brujas”, concuerda Roberto Martínez.

Tachan de falsa a Sofía Niño de Rivera

Aunque Sofía Niño de Rivera no habló mal de Ricardo O’Farrill y tampoco lo juzgó, es poca gente quien cree en sus palabras pues la mayoría la tacha de falsa.

“Hay varios comediantes que están usando el mismo argumento. Hasta parece que se pusieron de acuerdo”, “Sofía, no te confundas”, “Ahora sí me hizo reír”, “¿Se preocupó por él? Ahora sí me hizo reír un chiste de ella”,

“No importa cuántos podcast existan, las palabras de Richie nunca se pondrán borrar”, expresan en redes sociales.