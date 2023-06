Sofía Niño de Rivera de 41 años de edad, es una comediante y standupera, además de actriz, originaria de la Ciudad de México y que en 2018 señaló a Ricardo Rocha de acosador.

Sofía Niño de Rivera Mesta, quien acusó a Ricardo Rocha de acosador, nació un 23 de noviembre de 1981.

La standupera estudió la carrera de comunicación en la Universidad Anáhuac Norte, posteriormente se interesó en publicidad.

Sofía Niño de Rivera es mejor conocida por ser comediante y standupera, aunque también forma parte de Club de Cuervos.

No obstante, Sofía Niño de Rivera también ha tenido polémicas como el de acusar a Ricardo Rocha de acosador.

En 2016, Sofía Niño de Rivera fue nombrada La Mujer del Año de México por la revista Chilango.

Además en 2017, Sofía Niño de Rivera apareció en el programa del presentador estadounidense Conan O’Brien en el programa ‘Conan Sin Fronteras: Hecho en México’.

También es la primera mujer en tener un especial de comedia en Netflix estrenado en 2018 y ha tenido diversos programas en:

El padre de Sofía Niño de Rivera es Luis Niño de Rivera Lajous, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) y Presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca en México, y su madre se llama Hortensia Mesta.

Aunque Sofía Niño de Rivera se ha hecho de renombre en México, no se ha salvado de las polémicas a su alrededor como en 2018 que llamó a Ricardo Rocha acosador.

Y es que Sofía Niño de Rivera señaló que durante los programas de Ricardo Rocha que asistió, ella se sintió incómoda.

Durante la serie #MeToo de CNN, Sofía Niño de Rivera acusó a Ricardo Rocha de acosarla después de haberla invitado a sus programas como Animal Nocturno:

“Ricardo Rocha me invitó a Animal Nocturno y a otro programa y se nota mi incomodidad en la entrevista. Ahí, Ricardo se acerca a mí un poquito de más y yo naturalmente me empezaba a alejar y de repente me agarraba el brazo, la espalda, entonces a mí me incomodaba muchísimo, pero yo pensaba que era así él”

Sofía Niño de Rivera