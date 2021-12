Sofía Castro sufre por la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19: “Aguanten una noche de calentura”. La hija de Angélica Rivera reveló que había tenido fuertes secuelas.

A través de sus Instagram Stories, Sofía Castro reveló que se había colocado la dosis de refuerzo contra el Covid-19, pero había sufrido algunas secuelas que la habían hecho pasar una mala noche.

Pese a todas sus dolencias, Sofía Castro pidió a las personas que se vacunen y que aguanten una “noche de calentura”, por todos lo beneficios de la vacuna contra el Covid-19.

Sofía Castro alarmó a sus seguidores al mostrarse desde la cama y se veía que se encontraba enfrentando algunos problemas de salud tras celebrar la Navidad con sus padres, Angélica Rivera y ‘El Güero’ Castro.

En su cuenta de Instagram, Sofia Castro reveló que tras recibir la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 tuvo fuertes secuelas.

En un video Sofía Castro reveló que tenía calentura tras ponerse el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus.

“Traigo 38.5 de calentura, me vacuné hoy la tercera”

Pese a las molestias que presentó, Sofía Castro pidió a las personas que se vacunen ya que señaló que las secuelas pueden ser soportables.

Sofía Castro reveló que su mamá Angélica Rivera se encontraba cuidándola en estos momentos.

“Es la mano de mi mamá, me está cuidando”

Además Sofía Castro les pidió a sus seguidores que pudieran aguantar una noche de calentura para evitar otras consecuencias más adelante.

En otra imagen que compartió desde la cama, Sofía Castro compartió que había logrado superar las secuelas de la vacuna.

En su imagen reveló que eran las 5 de la mañana y que hasta ese momento había dejado de tener el cuerpo cortado.

Sofía Castro puntualizó que ya se empezaba a sentir mejor por lo que ahora si podría decir que ya se encontraba del otro lado.

“Lo logramos… creo. Hasta ahorita deje de tener cuerpo cortado. Me desperté por que cuando se me bajo la temperatura sude frío toda la madrugada lit empapada en sudor. Eso me hizo sentir mejor, así que creo que ya libre esta vacuna”

