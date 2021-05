El Güero Castro agradece el trato de Enrique Peña Nieto a sus hijas

José Alberto Castro reveló que le molestó las críticas que recibían Angélica Rivera y sus hijas cuando EPN fue presidente de México.

José Alberto ‘El Güero’ Castro concedió una entrevista a Jorge Van Rankin donde habló sobre cómo conoció a Angélica Rivera.

En el video también habló sobre la relación que mantuvo la actriz con Enrique Peña Nieto.

En ese sentido destacó que siempre le estará agradecido por la manera en que trató a sus hijas.

El Güero Castro revela que el no creía en el matrimonio, pero Angélica Rivera si

En su entrevista para el programa Hoy, El Güero Castro reveló que conoció a Angélica Rivera en la discoteca Baby'O en Acapulco.

Aunque en un principio no le habló poco a poco la fue tratando y conociendo un poco más.

En ese momento la actriz se encontraba en la telenovela ‘Mi pequeña Soledad’. Luego de salir unas veces el productor le propuso ser novios.

“Estuvimos 14 años de novios, nacieron mis dos primeras hijas, Sofía y Fernanda, y luego nos casamos, y nació Regina” José Alberto ‘El Güero’ Castro

El Güero Castro destacó que él no creía en el matrimonio, pero Angélica Rivera si tenía esa ilusión, por lo que aceptó casarse.

“La realidad es que era una ilusión de ella, yo nunca he creído en el matrimonio, era más fuerte el compromiso de palabra de ‘quiero estar contigo y puedo estar contigo toda la vida’” José Alberto ‘El Güero’ Castro

Su matrimonio duró dos años y después la actriz comenzó una relación con Enrique Peña Nieto.

En ese sentido destacó que él se encontró tranquilo ya que vio que se encontraban muy felices.

“El hecho de verla de yo verla bien a ella, eso a mí me daba tranquilidad” José Alberto ‘El Güero’ Castro

El productor señaló que no tuvo problemas con el matrimonio con el expresidente de México ya que notó que su familia se encontraba bien.

“Cuando ves que la otra parte es responsable de la vida de tus hijos están tranquilos y están bien es lo mejor que puede pasar” José Alberto ‘El Güero’ Castro

Al Güero Castro le molestaban las críticas a Angélica Rivera y sus hijas porque consideraba que no eran justas

José Alberto ‘El Güero’ Castro confesó le molestaban las críticas que recibían Angélica Rivera y sus hijas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Sí me enojaba, hay gente con muy poco criterio, gente que también no se midió en muchas de sus expresiones y de sus formas o de sus ataques, y que creo que no fueron justos. Me controlé la verdad, me aguanté en muchos aspectos, y lo acepté de esa manera” José Alberto ‘El Güero’ Castro

El productor aceptó que conoció al expresidente de México y siempre le estará agradecido por la manera que trató a sus hijas.