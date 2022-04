Sofía Aragón pide un alto a los ataques por dar su opinión sobre Debanhi Escobar. La conductora lamentó las críticas que ha recibido luego de que alzó la voz sobre los feminicidios que se viven en México.

Fue el pasado viernes 22 de abril cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León detalló que Debanhi Escobar murió a causa de una contusión profunda de cráneo.

La historia de Debanhi Escobar conmocionó a México, diversas celebridades como Komander se pronunciaron sobre su caso. Sin embargo, Sofía Aragón recibió críticas por hablar del caso en ‘Venga la Alegría’ fin de semana.

Trece días después de que se reportó la desaparición de Debanhi Escobar, las autoridades confirmaron que habían encontrado en cuerpo de la joven de 18 años en una cisterna en un Motel de Nuevo León.

Su caso generó gran conmoción en México e incluso la Fiscalía de Nuevo León confirmó que por protocolo la muerte de Debanhi Escobar será investigada como feminicidio.

Durante el programa ‘Venga la Alegría’ fin de semana, Sofía Aragón habló sobre su caso y pidió un alto a los feminicidios. Sin embargo la conductora recibió comentarios negativos por dar su opinión.

Tras los ataques que recibió, Sofía Aragón acudió a ‘Venga la Alegría’ para pedir un alto a todas las críticas en su contra pues aseguró que solo alzó la voz por todos los feminicidios que se han registrado en México.

Sofía Aragón lamentó que haya sido atacada por tratar de concientizar a las personas sobre un tema que ha afectado a las mujeres desde hace varios años.

En su video Sofía Aragón señaló que lo más le llamó la atención fue que una mujer la habían atacado.

“No me preocupan tanto los ataques (...) por lo general no los leo o no me doy el tiempo de contestarlos; sin embargo, creo que esta vez fue necesario. No por el ataque a mí, sino por una mujer atacando a otra mujer respecto a este tema”

Sofía Aragón