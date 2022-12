Ya se espera el anunció de las fechas para la gira de RBD 2023, pero aún no se supera que Poncho Herrera le haya dado la espalda al regreso de la agrupación.

Pero ¿Y qué hay de los demás ‘Rebeldes’?

Zoraida Gómez, quien tenía el personaje de Jose Luján en la novela ‘Rebelde’, ya se pronunció sobre ser ella quien sustituya a Poncho Herrera de 39 años de edad, en el tour.

Incluso, la actriz de 37 años de edad, aseguró que sí tiene lista su corbata para el tour RBD 2023 y aseguró “es lo único que guardo”.

¿Zoraida Gómez, la sustituta perfecta de Poncho Herrera en RBD?

Se cree que Poncho Herrera no irá al tour del regreso de RBD y ya le están buscando un sustituto. Al encontrarse a Zoraida Gómez, la cuestionaron al respecto de que fuera ella.

Zoraida Gómez (Instagram @zoraidagomezmx)

Lo compartido por Zoraida Gómez a las cámaras de la reportera Berenice Ortiz, se muestra muy emocionada por el regreso de RBD en 2023.

Asimismo, la actriz comparte que algunos ya hasta la están buscando por los boletos, pero asegura que no sabe nada “ni me han invitado, espero que me inviten”.

Al ver su emoción y la falta de Poncho Herrera en el reencuentro de RBD en los escenarios, le cuestionaron a la actriz si desearía unirse como la sustituta.

“No”, fue lo que enseguida contestó -aunque un poco dudosa- asegurando que aunque perteneció a ‘Rebelde’, el reencuentro de RBD “es muy suyo”.

“No, a mí me encantaría ir como invitada a verlos, sería muy feliz. En el escenario no, es como algo muy suyo, algo que ellos formaron”. Zoraida Gómez, actriz.

Y en representación de todos los fans de RBD, Zoraída Gómez subrayó “me hubiese encantado que estuviera Poncho, pero ni modo”.

Zoraida Gómez ya tiene la corbata lista para el reencuentro de RBD, aunque sin Poncho Herrera

Zoraida Gómez cree que a lo mejor Poncho Herrera “no siente la necesidad de regresar al pasado” para un reencuentro de RBD, pero ella sí lo hará con su corbata.

Zoraida Gómez fue una de las actrices -secundarias- pero importantes de la historia de ‘Rebelde’, en donde tenía el papel de Jose Luján.

Por ello, admitió que ya tiene preparada su corbata para recordar el pasado y porque además es el único accesorio que aún conserva de aquel proyecto de 2004.

Finalmente, aseguró que Poncho Herrera puede tener sus razones para no volver a RBD, pero descartó que sea por vergüenza a lo que antes fue.