Tras problemas de salud, Silvia Pinal reaparece como si nada en un evento, pero su semblante aún preocupa a sus seguidores.

El jueves 3 de agosto, el programa Hoy celebró por todo lo alto su 25 aniversario con grandes invitados.

La gran invitada del festejo fue Silvia Pinal -de 91 años de edad- quien apareció frente a las cámaras luego de versiones que señalaban que se encontraba delicada de salud.

Silvia Pinal fue la madrina del programa Hoy, por lo que solo apareció unos momentos. Pero su apariencia sembró más dudas por su estado de salud.

En las últimas semanas han surgido varias especulaciones sobre el estado de salud de Silvia Pinal, incluso se reveló que su doctor de cabecera había ido a su casa.

Aunque su familia había señalado que Silvia Pinal se encontraba bien y que solo se había enfrentado algunos problemas propios de la edad, los rumores sobre su salud seguían en aumento.

El 3 de agosto, Silvia Pinal reapareció en el programa Hoy y es que fue su madrina por sus 25 años al aire junto al elenco de Vaselina.

Como parte de la celebración de su 25 aniversario, el programa Hoy develó una placa emisión en donde agradecían a todos los que han formado parte del matutino.

Desde conductores y productores, hasta camarógrafos.

Silvia Pinal apareció vestida de color negro, lo que la hacía lucir muy elegante. En todo momento estuvo acompañada por su asistente Efigenia Ramos.

Desde su llegada, Silvia Pinal recibió el aplauso de todos los asistentes y es que no dejaron de celebrar su presencia.

Silvia Pinal se mostró muy feliz de ver toda la gente que la estaba festejando y de inmediato se vio cómo se iluminó su mirada con ese gran recibimiento.

Andrea Legarreta fue la encargada de dirigirse a Silvia Pinal y le agradeció que estuviera presente en ese día tan especial para el programa Hoy.

En su discurso, Andrea Legarreta no solo se mostró conmovida por la presencia de Silvia Pinal, sino que también recordó a su mamá; ya que a ella le encantaba el programa.

“Es un honor tenerte aquí, es un regalo para nosotros tenerte, te admiramos desde siempre, por lo hermosa, trabajadora, por lo guerrera, por lo maravillosa que has sido, por lo que has dejado en la historia del cine del teatro, de la televisión de nuestro país, por habernos dado trabajo a muchos cuando no teníamos, te amamos amor, somos muy bendecidos de tenerte, gracias”

Andrea Legarreta