Silvia Pinal sí estuvo muy enferma, confirma su asistente pese al comunicado de la familia y las aseveraciones de Sylvia Pasquel.

En los últimos días se ha especulado sobre la salud de Silvia Pinal, quien tiene 92 años de edad.

Trascendió que Silvia Pinal padecía de presión arterial baja y estaba bajo el cuidado de varios especialistas, entre estos un cardiólogo.

Incluso, se manejó que Silvia Pinal estaba delicada, pero su familia lanzó un comunicado para desmentir esto.

Aseguran que Silvia Pinal está viviendo su mejor momento e incluso acaba de celebrar el cumpleaños de su nieta Jordana.

Sylvia Pasquel, hija mayor de la Diva del cine mexicano, se molestó con quienes decían que Silvia Pinal estaba atravesando por complicaciones médicas.

Sin embargo, Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, manifestó al programa De Primera Mano que la actriz se encontraba enferma.

Pero durante una conversación con un reportero de Chisme No Like, Efigenia Ramos reiteró que Silvia Pinal está bien de salud.

Sin embargo, en otra conversación, Efigenia Ramos volvió a contar que Silvia Pinal sí presentó problemas de salud.

La asistente de Silvia Pinal confirmó de forma indirecta que tras su encuentro con la prensa el pasado martes 18 de julio, la salud de la actriz se vio afectada .

Los Premios Bravo son organizados por la Asociación Rafael Baquells, y durante años fueron dirigidos por Silvia Pinal.

El martes 18 de julio se realizó la conferencia de prensa de los Premios Bravo y Silvia Pinal estuvo presente en la comida que se iba a realizar después del evento.

Lamentablemente, reporteros trataron de hablar con ella y habrían provocado que la actriz se alterara.

Fans de la actriz y algunos comunicadores han pedido a la familia que dejen de exponer a Silvia Pinal a este tipo de sucesos.

Efigenia Ramos no descartó que Silvia Pinal acuda a los Premios Bravo, pero esta decisión es de sus hijos.

“Mira no sé, porque con lo que pasó el martes, ella se espantó mucho, entonces no sé si sus hijos me permitan llevarla. Todo fue por lo del martes, pero ahorita está super bien”

Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal