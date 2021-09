Silvia Pinal no se sintió el sismo del pasado 7 de septiembre

Sylvia Pasquel reveló que su casa de Acapulco sufrió daños tras el sismo del pasado 7 de septiembre. Destacó que la parte de la alberca fue la más afectada.

Al ser cuestionada sobre cómo vivió Silvia Pinal el sismo, Sylvia Pasquel destacó que su mamá no lo sintió y se enteró hasta que ella le habló pasa saber cómo estaba.

En entrevista para el programa Hoy, Sylvia Pasquel destacó que Silvia Pinal no se enteró que había temblado el pasado 7 de septiembre.

Sylvia Pasquel se mostró agradecida de que Silvia Pinal no lo había sentido pues no quería que se preocupará.

En entrevista para el programa Hoy, Silvia Pinal reconoció que le dan miedo los temblores.

“Yo estaba en México y aquí no fue tan grande la cosa, pero me lo hubiera dicho si hubiera sido algo grave, pero no, la veo muy bien, ayer estuvimos juntos, espero que no haya sido nada. No me gustan nada (los temblores) si me da miedo, mucho miedo”

Silvia Pinal