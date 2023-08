Silvia Pinal (91 años de edad) no irá a la boda de Michelle Salas y esta vez su salud no es el problema para faltar.

Así lo reveló Sylvia Pasquel (73 años), hija mayor de la llamada última diva del cine de oro mexicano’, quien resignada, explicó los motivos.

Sylvia Pasquel también habló sobre la demanda que un trabajador interpuso en contra del Teatro Silvia Pinal.

Silvia Pinal (Instagram/@silvia)

Sylvia Pasquel explica por qué Silvia Pinal no podrá ir a la boda de Michelle Salas

Sylvia Pasquel confirmó que su mamá, Silvia Pinal, no podrá acompañar a Michelle Salas (34 años) en su enlace matrimonial con el empresario venezolano Danilo Díaz.

El motivo es que la boda de Michelle Salas no se realizaría en México, sino en Santo Domingo, capital de República Dominicana, según filtraciones.

Esto vuelve casi imposible el traslado de Silvia Pinal, quien debido a su avanzada edad necesita ser atendida por varias personas, señaló Sylvia Pasquel:

“Hay cosas que sí se pueden y otras que no, porque mi mamá ya es una persona muy adulta, es una persona que para viajar con ella es un tema porque no nada más es ella...”.

Sylvia Pasquel detalló que lo más complicado sería tramitar la documentación de todo el personal que cuida a Silvia Pinal.

Esto se complica más, considerando que la boda de Michelle Salas se realizaría en estos días, según revelaciones.

“... tiene que llevar enfermeros, y los enfermeros tienen que tener un pasaporte, tienen que tener visas, y no es como enchílame esta de que me voy a Acapulco y me llevo a mi mamá con los enfermeros”, comentó la hija mayor de Silvia Pinal.

Sylvia Pasquel y Silvia Pinal (Agencia México)

Sylvia Pasquel habla sobre la demanda interpuesta por ex trabajador del Teatro Silvia Pinal

Sylvia Pasquel también habló sobre la demanda por despido injustificado que interpuso un extrabajador contra el teatro Silvia Pinal.

La decisión habría sido tomada por la administradora, debido a que el sujeto presumiblemente abusó de una menor de edad en el recinto.

Sylvia Pasquel dijo que ella no tenía “nada qué ver con el trato con los empleados ni con la contratación”. Así, acusó que su familia ha sido involucrada sólo para “sacar provecho”:

“Cuando una persona quiere sacar provecho es capaz de hacer muchas cosas y de difamar, de inventar y de agarrarse de cualquier cosa que pueda ocupar como para presionar, para sacar más dinero y todo. Entonces aquí como somos una familia famosa pues estamos siempre en el ojo del huracán en el sentido que somos tiro de pichón”.