¿Si se separó? Galilea Montijo anda desaparecida de Hoy y sus redes sociales, usuarios ya especulan que está atravesando un difícil momento.

Luego de que Andrea Legarreta -de 51 años de edad- y Tania Rincón -de 36 años de edad- anunciaron su separación, han surgido varios rumores que aseguran que otra conductora de Hoy también podría confirmar su ruptura.

De acuerdo con algunas versiones, Galilea Montijo -de 49 años de edad- también se encuentra separada de su esposo Fernando Reina -de 45 años de edad-.

En medio de todas las especulaciones, Galilea Montijo se ha ausentado del programa Hoy e incluso anda desaparecida de sus redes sociales, esto ha aumentado rumores de su posible separación.

Galilea Montijo (@galileamontijo)

Galilea Montijo se ausenta de Hoy y crecen rumores de que se separó de Fernando Reina

Galilea Montijo fue una de las famosas que le mostró su apoyo a Andrea Legarreta y Tania Rincón luego de que anunciaron su separación.

En medio de todas las especulaciones sobre los motivos de la separación de Andrea Legarreta y Tania Rincón, surgió el rumor de que Galilea Montijo también terminó su relación con Fernando Reina.

Luego de todos los rumores que han surgido sobre su vida privada, Galilea Montijo alarmó a sus seguidores al no aparecer en el programa Hoy.

El pasado 2 de marzo los conductores de Hoy sorprendieron al disfrazarse de icónicos personajes de la telenovela para conmemorar el ‘Día Retro’.

Sin embargo, usuarios se sorprendieron al ver que no se encontraba Galilea Montijo. La presentadora no solo se ausentó el jueves 2 de marzo sino también el viernes 3 de marzo no se presentó al matutino.

Algunos de sus seguidores señalaron que podría estar trabajando en otro proyecto, pero hasta el momento ni Galilea Montijo ni sus compañeros del programa de Hoy han revelado los motivos de su ausencia.

Galilea Montijo también se ha ausentado en redes sociales siendo su última publicación una en la que aparece muy sensual al lucir un coqueto baby doll de color negro.

La desaparición de Galilea Montijo ha hecho que se aumenten los rumores de su posible separación con su esposo Fernando Reina.

Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram )

¿Galilea Montijo se separó de su esposo Fernando Reina?

Hace unos días, Flor Rubio señaló que las separaciones en el programa Hoy no han terminado luego del anuncio de Andrea Legarreta y Tania Rincón.

“Me enteré esta mañana y lo digo con todas las reservas del caso... es un trascendido, un radiopasillo que anda circulando en los foros de Televisa, y tiene qué ver con esta ola de separaciones en el programa Hoy” Flor Rubio

Flor Rubio reveló en su podcast que el matrimonio de Galilea Montijo y Fernando Reina podría llegar a su fin. La conductora destacó que en los pasillos de Televisa se especula que la famosa podría revelar su separación en los próximos días.

“Hay un trascendido en Televisa que parece ser que en los próximos días, la próxima en la lista (de separaciones) es Gali, Galilea Montijo, insisto, es un radiopasillo” Flor Rubio

De acuerdo con Flor Rubio uno de los indicadores de que Galilea Montijo y Fernando Reina están separados es que hace mucho tiempo no sube fotos con él.

“Galilea desde las vacaciones de Navidad no comparte nada con su esposo, entonces ahí está el radiopasillo, dice que en los próximos días o semanas, ella estaría también anunciando un rompimiento. Ojalá que sea un chisme, pero sí está fuerte el rumor en Televisa” Flor Rubio

Sin embargo, desde que fue vinculada con el narcotráfico, Galilea Montijo tomó la decisión de solo compartir en sus redes sociales publicaciones de su trabajo y son pocas las publicaciones que ha compartido fuera de sus proyectos laborales.

Ricardo O’Farril mencionó que aunque es un trascendido, la fuente que les hizo llegar la información es confiable por lo que en los próximos días Galilea Montijo podría anunciar su separación.

“Sí es un trascendido pero la fuente es bastante fidedigna si no, no lo estaríamos anunciando, porque de pronto se dicen muchas cosas en radiopasillo, pero la fuente es confiable. Esperemos que no pase, este año cumplirían 12 años de matrimonio” Ricardo O’Farril

Cabe recordar que no es la primera vez que Galilea Montijo se enfrenta a rumores de separación e incluso en el programa ‘Netas Divinas’ confesó que en algún pinto tuvo problemas con su esposo, pero con terapia pudieron resolverlos.

Galilea Montijo y Fernando Reina se habrían conocido en Acapulco en 2010, pero ambos tenían pareja por lo que fue hasta después que comenzaron a salir.

En 2011 la pareja había iniciado su romance y tras 6 meses de noviazgo, Fernando Reina le dio el anillo de compromiso a Galilea Montijo y se casaron en agosto de ese mismo año.

En marzo de 2012, Galilea Montijo y su marido Fernando Reina recibieron a su primer y único hijo en común, Mateo.

Por el momento se tratan de especulaciones, pues hasta el momento Galilea Montijo no se ha pronunciado por estos rumores.