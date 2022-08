Luego de haber sido acusado de agresión y abuso sexual, ahora el actor Shia LaBeouf se clavó en su papel de Padre Pío tanto que se convirtio a la fe católica.

El actor estadounidense de 36 años de edad Shia LaBeouf está dando de qué hablar y no es que se haya metido en otro problema de abuso y agresión.

Sino esta vez Shia LaBeouf ha sorprendido al mero estilo de Ezra Miller de 29 años al querer reformarse y sentirse arrepentido por su comportamiento inadecuado en el pasado.

Por lo que ahora Shia LaBeouf anunció que se convirtió a la fe católica tras clavarse de dicha religión mientras trabajaba en su próximo filme Padre Pío, en el que interpreta al famoso santo italiano.

En entrevista con el Obispo de Winona-Rochester, Estados Unidos, Mons. Robert Barron, para su programa de YouTube “Word on Fire”, el actor Shia LaBeouf habló como fue que se convirtió en católico.

A lo que el actor Shia LaBeouf confesó que durante su preparación para su papel del Padre Pío se clavó tanto que cambió rotundamente sus creencias sobre la fé y la vida.

Luego de que también y a la par el actor Shia LaBeouf estuviera pasando por una crisis que lo llevó a tener pensamientos suicidas.

Debido a la depresión que padecía, Shia LaBeouf confesó que en un momento llegó a tener “un arma sobre la mesa” y que “ya no quería estar vivo”.

Asimismo, Shia LaBeouf dijo haber sentido una vergüenza sin igual, al analizar todo los problemas que había provocado por su comportamiento.

“Sentía una vergüenza como nunca antes la había experimentado, el tipo de vergüenza que te hace olvidar cómo respirar. No sabes a dónde ir. No puedes salir y pedir un taco. Pero también tenía este profundo deseo de aguantar”.

El actor Shia LaBeouf dijo que Dios usó la película para atraerlo hacia la Iglesia, ya que el único motivo que tenía para interpretar al Padre Pío era retomar su carrera.

“Cuando llegué aquí, ocurrió un cambio. Fue como si alguien me hubiera engañado, no de mala manera. De una manera en la que no podía darme cuenta. Estaba tan cerca que no podía notarlo. Lo veo diferente ahora que ha pasado el tiempo”.

Shia LaBeouf