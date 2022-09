Sherlyn dio a conocer que en los próximos días iniciará el proceso para tener otro bebé y así darle un hermanito a su pequeño André, de dos años de edad.

Semanas atrás, Sherlyn fue captada en un viaje romántico por Europa con el diputado José Luis ‘Chanito’ Toledano. Ante ello, muchos se preguntan si la actriz se embarazará de forma natural o por inseminación.

En entrevista con reporteros, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Sherlyn habló abiertamente del tema, revelando también cómo se encuentra en el aspecto sentimental.

Sherlyn comentó que se encontraba de vacaciones, las cuales tuvo que interrumpir porque a poco más de dos años de traer al mundo a su primer hijo, piensa volver a embarazarse.

“Si por mi fuera me hubiera quedado más días en la vacación, pero regreso a visitar a mi doctor, vamos a exámenes a todo, mismo proceso y vamos a ver cuando pega, pero empiezo el proceso ya”

Sobre la forma en que piensa volver a ser madre, Sherlyn contó que volverá a recurrir a la ciencia para tener a su segundo bebé:

“Estoy muy emocionada, vamos a hacer yo creo que inseminación, mañana tengo plática con Enrique, es mi doctor, para ver si hacemos inseminación o in vitro”

Cuando le preguntaron si aprovechará los recursos de la ciencia para elegir si su segundo bebé será niño o niña, Sherlyn dijo que su prioridad es tener un hijo sano:

“Me gustaría que venga sano o sana, yo creo que no (voy a elegir sexo), mañana tenemos la plática, como ando hormonalmente, yo creo que ya. Sí se puede (elegir), pero tiene que ser in vitro”

En semanas pasadas, Sherlyn fue captada en un viaje romántico por Europa con el diputado José Luis ‘Chanito’ Toledano, pese a ello, la actriz aseguró que está soltera.

Sin embargo, Sherlyn afirmó que no se encuentra cerrada a la posibilidad de tener una relación amorosa, aunque piensa ser muy cuidadosa en ese aspecto porque desea cuidar a su hijo de malos ejemplos.

“Enamorada de mi hijo, sin pareja, estoy soltera. Sola, solicitada y soltera. Tengo mucho pretendiente político regularmente, pero por el momento, como que uno escoge, estoy sola, sola, sola sí, pero sola en espera de encontrar a esa persona que esté completa, no quiero un tóxico y no quiero a nadie que no vaya a ser un buen ejemplo para mi hijo”

