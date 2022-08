¿Sherlyn tiene fotos comprometedoras? La actriz denunció que intentaron hackearla, muy probablemente para extorsionarla.

Ante ello, Sherlyn advirtió que ya está haciendo lo necesario para que la Policía Cibernética y demás autoridades competentes tomen cartas en el asunto.

Sherlyn también habló sobre el riesgo en el que estuvo de ver su intimidad expuesta, revelando algo sobre las “fotos comprometedoras” que le quisieron robar para chantajearla.

El jueves 18 de agosto, en sus historias de Instagram, Sherlyn comentó que ya no es tan abierta con sus seguidores, “porque hay gente muy fea por ahí en la vida que nada más anda viendo cómo la felicidad del otro le estorba como el brillo del otro le estorba y le causa dolor de panza”.

Enseguida, Sherlyn contó que alguien desconocido le hizo llegar un mensaje sospechoso donde le pedían que abriera algunos enlaces de internet en los que encontraría fotos comprometedoras de ella que próximamente saldrían a la luz.

Sherlyn dijo que decidió actuar con cautela, lo que piensa, le evitó ser víctima de un delito:

“Evidentemente no pique nada y afortunadamente tengo todas mis cuentas con doble verificación, con códigos de autentificación, etc., etc., etc., pero no puedo creer que haya gente tan descarada”

