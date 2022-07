Sherlyn compartió fotografías con un diputado de Quintana Roo en París; sin embargo, la actriz apuntó a estar soltera y tener un único galán en su vida: su hijo.

Aunque estuvo con José Luis Toledo, Chanito, el diputado de Quintana Roo, la actriz negó estar en una relación, además dijo que frecuentemente “le ponen puro papá importante” a su hijo.

Y aunque se le vio con un anillo de compromiso, Sherlyn negó que este fuera con este objetivo y explicó que se trató de un joyería que le dieron “y no me pude quitar”.

Sherlyn estuvo por París con su hijo y el diputado de Quintana Roo, Chanito Toledo, y aunque todo apuntaba a un nuevo romance, la actriz negó todo.

En un primer punto, recordó “crecí en Cancún y tengo muchos amigos ahí”, para enseguida negarse a tener algún tipo de romance con Chanito Toledo.

Asimismo, Sherlyn de 36 años de edad, dejó en claro su soltería diciendo que su hijo es el “único galán en mi vida”.

Más allá de molestarse por los rumores que se crearon en su ausencia por México, Sherlyn se burló de que cada vez la ligan con hombres más importantes.

“De tanto papá importante que le ponen, ya que me pasen la manutención, ya mejor me da risa”.

Todo parecía indicar que Sherlyn estaba enamoradísima, pues además de estar en París bebiendo champaña, lució un enorme anillo que se creía era de compromiso.

Pero tan pronto apareció en México negó el romance con el político de Quintana Roo y que el anillo que lució fuera de compromiso.

Explicó que la joyería fue un obsequio que le dieron y que luce con ella en muchas fotografías porque le gustó tanto, “que ya no me lo quité”.

“Es una marca mexicana y me mandaron cosas muy chulas, me encantaron no me los voy a quitar en todo el viaje”.

Sherlyn, actriz.