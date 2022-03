Sherlyn González explota contra usuarios que le cuestionan el vestir y peinar a su hijo “como niña” (VIDEO)

La actriz mexicana Sherlyn González, respondió a los internautas que le cuestionan el porqué de la vestimenta y peinado de su hijo André, pues suele utilizar ropa rosa y chongos.

Sherlyn González compartió que esta ha sido una pregunta que le han hecho recurrentemente en redes sociales.

“Me han preguntado que por qué le hago peinados de niña a André; a ver, les platico”, dijo como preámbulo.

“André se viste de rosa, André usa peinados de niña. No quiero una niña, soy feliz de tener un niño, pero yo no tengo problema con que André tenga un chonguito”, agregó.

Sherlyn González dejó saber que peina a su hijo “porque le pica el pelo en los ojos” y no ha podido llevarlo a que le hagan un corte de cabello.

Sherlyn (Instagram/@sherlyni)

Por otro lado, explicó que, el que un niño vista de rosa o cualquier otro color, no debería ser un problema, así como el hecho de que le guste jugar con muñecas.

“No tengo problema con que use ropa rosa porque para mí es solo un color. No tengo problema con que juegue con muñecas”, señaló Sherlyn González.

“Porque no va a dejar de ser niño por jugar con muñecas o con carritos, así que relax”, continuó la actriz.

Finalmente, culminó, aclarando que no va a cambiar el estilo de su pequeño por los juicios de la gente.

“Cuando siga teniendo el pelo largo, lo seguiré peinando con una colita”, dijo para culminar.

Sherlyn (Instagram/@sherlyni)

Sherlyn González pide no poner “juicios a los niños”

Sherlyn González envió un mensaje a sus seguidores, luego de expresar su molestia por criticar la forma en la que viste y peina a su hijo André.

“Me parece importantísimo dejar que los niños sean niños; no tienen idea de la cantidad de mensajes que recibí de eso”, comentó visiblemente molesta.

Sherlyn González expuso que el rosa, es un color y no precisamente “de niña”, tal como jugar con Barbies.

“Tratemos de no ponerle nuestro juicios a los niños; para ellos no es importante, es un peinado, es un color, una Barbie, no importa”, externó.

Sherlyn (Instagram/@sherlyni)

“Dejemos que sean felices, hay cosas mucho más serias en la que nos tenemos que enfocar”, dijo para concluir.