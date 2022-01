Sherlyn explota en contra de usuario por comentario homofóbico (VIDEO)

La actriz mexicana Sherlyn explotó en contra de un usuario por hacer un comentario homofóbico en redes sociales.

Fue en su cuenta de Instagram donde Sherlyn no se quedó con las ganas de responder al internauta.

Sheryn suele ser cercana con sus seguidores y continuamente hace dinámicas de preguntas y respuestas.

Esta vez, la actriz de 36 años, fue cuestionada sobre un tema personal, sin embargo, la pregunta del usuario, tenía connotación homofóbica.

Lo anterior hizo que Sherlyn le respondiera a su fan, visiblemente molesta.

Sherlyn (Instagram/@Sherlyny)

“¿Cómo le hago para soportar que mi hermano es gay?”, preguntó el seguidor de Sherlyn.

La también intérprete contestó: “¿Para soportar que tu hermano es gay? ¿Lo estás cargando?”.

“No soportas que llueva o que salga el sol, simplemente pasa, entonces no nos clavemos en cosas que no corresponden”, agregó Sherlyn.

Pese a su molestia, posteriormente le dio un consejo al internauta.

Sherlyn (Instagram/@Sherlyny)

“Simplemente ámalo, abrázalo, respétalo, inclúyelo, que lo demás es un viaje que le corresponde a él, no te preocupes por lo que no te toca”, dijo Sherlyn.

Por otro lado, Sherlyn respondió con visible enfado a otro de sus fanáticos, pues cuestionó la forma en que cría a su hijo André.

“Si fueras mamá completa, no necesitarías tantos especialistas”, aseguró, pues continuamente toma cursos de crianza.

“Perdóname, pero ¿cómo es ser una mamá completa? Y aquí me estás dando la respuesta del porqué es importante ir a terapia”, respondió Sherlyn.

“Para no clavarnos en la vida ajena y que no nos afecten los problemas que no nos corresponden”, añadió la actriz.

Sherlyn habla abiertamente sobre su vida amorosa

Sheryn González, habló abiertamente sobre su vida amorosa, luego de casi dos años del nacimiento de su hijo André.

Sherlyn González (Instagram/@Sherlyny)

Recordemos que Sheryn González tuvo a su bebé a través de inseminación artificial y desde entonces, se les ha visto inseparables.

Sheryn González suele compartir con sus seguidores cada detalle de su vida personal y esta vez no fue la excepción.

La actriz de 36 años respondió a un usuario, intrigado en lo relacionado con el amor.

“La verdad es que los pretendientes siempre están, en mi caso no creo que sea complicado: Simplemente creo que hay prioridades y ahorita mi prioridad está en mi hijo y ya”. Sherlyn

“Voy a poner este filtro por si hay un desbalagado por ahí, no no es cierto”, bromeó Sheryn González.