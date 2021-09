Después de confirmar una separación de su esposa Gaby Ortiz, Arturo Peniche se ha encontrado en medio de la polémica pues una revista de espectáculos lo vinculó sentimentalmente con su consuegra Sharis Cid.

Tras la serie de rumores, la actriz desmintió cualquier infidelidad y mostró la convivencia con su consuegra. De esta manera la famosa señaló que no hay ningún tipo de problema.

En su Instagram Stories, Sharis Cid compartió un video que había compartido Brandon Peniche en el que muestra a las dos familias conviviendo con su nieta.

Aunque el gran ausente fue Arturo Peniche, Brandon demostró que no hay ningún problema entre las familias y pidió que haya más momentos como ese.

A través de las redes sociales comenzó a circular un video en el que Sharis Cid se muestra con Arturo Peniche y le dice que lo ama.

De inmediato surgieron varios rumores que señalaban que entre ambos si podía existir algo, sin embargo la actriz reaccionó al video y puntualizó que no se trata de ningún coqueteo sino que le dedico palabras de agradecimiento.

En su Instagram Stories, Sharis Cid pidió que dejen de buscar problemas donde no los hay, ya que se trato de una convivencia tranquila.

“¿Por eso hacen tanto daño? ufff no lo puedo creer, si las que no son mis seguidoras no saben lo que es agradecer y decir te amo a tu familia y hacer un piropo con respeto, no es problema mío"

Sharis Cid