Llegarán a Pinky Promise la primera y segunda eliminadas de La Casa de los Famosos 2024: Shanik Berman y Paola Durante, de 49 años de edad.

Durante su breve estancia en La Casa de los Famosos 2024, Shanik Berman -de 65 años de edad- y Paola Durante tuvieron muchos altibajos.

Pues comenzaron el reality show peleadas, luego se reconciliaron y después volvieron a tener discusiones.

¿Cómo les fue en Pinky Promise? A continuación te damos toda la información para que puedas sintonizar el programa de Karla Díaz en YouTube.

Pinky Promise dará la bienvenida a Shanik Berman y Paola Durante el jueves 12 de septiembre en el canal de YouTube del mismo nombre.

¿En qué horario se transmitirá Pinky Promise con Shanik Berman y Paola Durante? El programa estará disponible en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

De acuerdo con los mensajes promocionales de Pinky Promise, Shanik Berman y Paola Durante revelaron “los chismes más calientes de La Casa de los Famosos 2024″.

Durante su paso por La Casa de los Famosos 2024, Shanik Berman y Paola Durante tuvieron una relación de altibajos.

La modelo confesó a su salida del reality show que cuando se reencontró con la periodista Shanik Berman, estaba muy molesta con ella.

La razón: La periodista le había hecho una incómoda entrevista en la que abordó nuevamente el asesinato de Paco Stanley e intentó contrapuntearla con Mario Bezares.

“Yo estaba enojada con Shanik antes de entrar porque me hizo una entrevista una semana antes y era de ‘bueno, pero tú sí eres inocente, Mario no’. Le dije ‘no, Shanik, no hagas esto’. Se cortó la llamada y dije que con Shanik ya no iba a hablar”

Paola Durante