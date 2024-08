Shanik Berman ya se disculpó por lo que dijo de Mario Bezares tras amenaza de demanda de Brenda Bezares ¿Tuvo miedo?

Al salir de La Casa de los Famosos México 2024, Shanik Berman arremetió contra Mario Bezares y aseguró que él había participado en la muerte de Paco Stanley.

Estas declaraciones molestaron a Brenda Bezares, quien lanzó un comunicado para expresar que s Shanik Berman no se disculpaba por sus afirmaciones, habría demanda.

Brenda Bezares -de 56 años de edad- fue contundente en su comunicado, las palabras de Shanik Berman había herido a su familia y podría demandarla.

Es por eso que exigía que Shanik Berman -de 65 años de edad- se disculpara con Mario Bezares, pues atendía que estaba molesta por su salida del reality.

Tras percatarse que Mario Bezares no tuvo nada que ver con su salida de La Casa de los Famosos México, Shanik Berman se detractó de sus palabras.

En De Primera Mano, Brenda Bezares reveló que Shanik Berman ya se disculpó con ella por arremeter contra Mario Bezares, de 65 años de edad.

“Ella ya me habló, me ofreció un perdón, me dijo que la disculpara. Me ofreció ir a su programa lo cual agradezco, pero no sé”

Brenda Bezarez