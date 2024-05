Shanik Berman dejó a un lado su postura como periodista y expuso sus ganas de figurar a expensas de Mayela Laguna -de 40 años de edad-.

La situación fue tal que Shanik Berman, de 65 años de edad, prácticamente obligó a la exnuera de Silvia Pinal -de 92 años- a encarar a los reporteros y hasta la jaloneó.

Pero las cosas no quedaron ahí, pues ante la resistencia de Mayela Laguna, la colaboradora de Maxine Woodside -de 75 años- prácticamente se autonombró como su vocera y habló con los reporteros de su hijo Apolo -de 4 años de edad-.

Todo sucedió el 13 de mayo pasado, luego que Mayela Laguna acudiera al programa de radio ‘Todo para la Mujer’.

Esto, para ejercer su derecho de réplica luego de las declaraciones que su exsuegro Enrique Guzmán -de 81 años- hizo en contra de su hijo Apolo, a quien insultó en el programa.

En declaraciones recogidas por la reportera Berenice Ortíz, Shanik Berman comentó a los reporteros que Mayela Laguna no quería hablar con ellos para evitar que las declaraciones en contra del niño siguieran replicándose en los medios.

Sin embargo, la periodista le ofreció a los periodistas hacer que Mayela Laguna les diera algunas declaraciones, pero ante su negativ, se las arregló para que la otrora fotógrafa se aproximara a los reporteros.

Cuando Shanik Berman le insistió en hablar con la prensa, Mayela Laguna intentó alejarse del lugar, lo que la periodista evitó tomándola del brazo e intentando que dejara de darle la espalda a las cámaras.

Ante la negativa de Mayela Laguna, Shanik Berman decidió que sería ella quien hablaría para defender a Apolo:

“Ese bebé adora a su papá, extraña a su papá, eso va primero que nada, ¿no? No puedes dejar de querer a tu hijo de 4 años, no le puedes hacer eso al niño, el niño no tiene que ver con nadie ni con nada...”

Shanik Berman