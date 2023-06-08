Shakira -de 46 años de edad- regresó sola a su nuevo hogar en Miami después de emprender un viaje a España para dejar a sus hijos, Milan y Sasha, con Gerard Piqué.

Vale la pena recordar que el acuerdo de custodia que se definió en la separación, estipulaba que Gerard Piqué podía visitar a sus hijos diez días al mes.

La última vez fue Gerard Piqué -de 36 años de edad- quien viajó a Miami para los días de convivencia con Milan y Sasha.

Pero en esta ocasión, Shakira viajó con ellos a España para dejarlos con su padre.

Por lo que la cantante regresó sola a Miami, no sin antes haber causado sensación durante su breve estancia en España.

Shakira de regreso en Barcelona (@shakira)

Shakira regresa sin sus hijos a Miami por acuerdo de convivencia con Gerard Piqué

Shakira fue captada por medios de comunicación llegando sola al aeropuerto de Miami, pues acababa de regresar de España tras dejar a sus hijos con Gerard Piqué.

En las imágenes se puede ver a la cantante caminado por el aeropuerto usando unas gafas de sol Dolce & Gabbana, las cuales llamaron la atención por su diseño futurista.

El outfit de la cantante, fiel a su estilo cuando la situación es casual, consistía de una playera de la banda de rock Genesis a juego con un pantalón vaquero ancho.

En general, Shakira lucía tranquila y feliz; pues cada tanto sonreía a las cámaras durante su regreso a Miami.

Shakira, cantante. (@shakira)

Shakira fue la sensación en España antes de dejar a sus hijos con Gerard Piqué

Como se dio a conocer en todo el mundo, Shakira fue la sensación del momento durante su corta visita en España.

Pues se tomó el tiempo para codearse entre nuevos amigos.

Nos referimos al piloto británico Lewis Hamilton, a quien la cantante conoció en Miami durante una carrera de Fórmula uno que se disputó en el circuito de dicho estado.

Desde entonces se desataron rumores de un posible romance entre la cantante y el piloto.

Algo que tomo aún más fuerza después de que se reencontraran en otra carrera de Fórmula 1 en España.

Shakira en cena con Lewis Hamilton (Especial)

Sin embargo, también se dice que Shakira aprovechó el viaje para reunirse con sus abogados y preparar el próximo juicio que está por enfrentar en España.

Precisamente contra Hacienda y por el tema de evasión de impuestos.