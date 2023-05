A Clara Chía y a Gerard Piqué no se les está acabando el amor, todo lo contrario, sigue tomando fuerza al punto que se cree que pronto podrían comprometerse.

Incluso se dice que Gerard Piqué, de 33 años de edad, no descarta llegar al altar con Clara Chía, de 23 años de edad, pues ya hasta conoce su talla de anillo, “de ese anillo”…

Clara Chía y Gerard Piqué (Instagram | @3gerardpique)

Gerard Piqué regala anillo a Clara Chía

A través del programa de YouTube Chisme No Like, se informa que Clara Chía y Gerard Piqué recientemente visitaron la joyería Rabat Boutique, ubicada en el Paseo de Gracia de Barcelona, la cual es la favorita del exfutbolista.

Debido a que él suele frecuentar el negocio, una empleada tuvo la confianza de acercársele y preguntarle por un anillo que recientemente adquirió.

“Después de estar viendo por 10 minutos el stand de relojes, una de las empleadas le preguntó a la pareja por un anillo que habían adquirido tiempo atrás”, asegura una colaboradora de Chisme No Like.

A lo que el también empresario respondió: “Se lo están arreglando ya”, probablemente haciendo referencia a que se lo están ajustando a la medida.

No obstante se desconoce qué tipo es el anillo que le están arreglando a Clara Chía, aunque -por supuesto- se está suponiendo que podría ser de compromiso, ¿será?

Gerard Piqué ya le compró anillo a Clara Chía (Chisme No Like)

¿Clara Chía y Gerard Piqué contraerán nupcias?

Hasta el momento Gerard Piqué no ha hablado publicamente de casarse con Clara Chía, a quien le lleva 10 años; sin embargo, de hacerlo, será su primer matrimonio.

Aunque estuvo con Shakira, de 43 años de edad, la expareja nunca pensó en el matrimonio ni siquiera porque tienen dos hijos en común.

Esto porque Shakira le teme a la idea de casarse, la propia lo confesó durante una entrevista: “El matrimonio me asusta muchísimo. No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia”, declaró en su momento.

Mientras que algunas personas celebran que la cantante no se casará con el exfutbolista otros más dan por hecho que la boda de Gerard Piqué con Clara Chía podría ser por venganza.