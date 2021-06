En su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante dijo en vivo que Sergio Mayer asistió a una reunión con Giovanni Medina y posteriormente Alejandra Guzmán llegó.

El periodista señaló que, aunque Sergio Mayer y Alejandra Guzmán no estuvieron juntos , ambos se reunieron con Giovanni Medina.

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante se sinceró con sus seguidores, pues mencionó que tratan de demandar a alguien e intuye que podría ser él.

Casi al dar por terminado el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, comenzó a decir que iba a hablar sobre información que le había llegado por el chat .

El periodista aseguró que ayer -23 de junio- Giovanni Medina se vio en el restaurante ‘Hunan’ en Artz Pedregal en la CDMX, con Sergio Mayer.

Gustavo Adolfo Infante señaló que el empresario llegó a las 3:00 pm y 14 minutos después arribó Sergio Mayer al restaurante de comida china.

Explicó que el principal tema de la plática entre ambos fue “demandar a alguien” y apuntó las palabras que Sergio Mayer dijo al retirarse del lugar.

Debido a lo dicho por Sergio Mayer, Gustavo Adolfo Infante dijo “no sé de quién se traté”, sin embargo, hizo referencia a que intuye que es contra él.

Sergio Mayer y Giovanni Medina se reunieron por hora y media, puntualizó.

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante aseguró que 3 minutos después de que Sergio Mayer se retiró del restaurante llegó Alejandra Guzmán a reunirse con Giovanni Medina.

Enseguida, Gustavo Adolfo Infante dijo las “palabras textuales” que Alejandra Guzmán mencionó al empresario cuando lo vio.

Posteriormente el periodista apuntó que Giovanni Medina le pidió a la cantante que se sentara, pero ella se negó y le pidió ir a un privado.

Gustavo Adolfo Infante mencionó que sostuvieron por media hora una reunión privada, ambos salieron juntos y se dirigieron “a casa de alguien”.

El conductor no quiso revelar el nombre de la persona a la que Giovanni Medina y Alejandra Guzmán, visitaron, pues mencionó

Después de la reunión que sostuvieron Alejandra Guzmán, Sergio Mayer y Giovanni Medina, Gustavo Adolfo Infante dijo que iba a contactar a sus abogados.

El conductor de espectáculos especula que puede ser él quien Sergio Mayer desea demandar, pero “quizá no sea”.

Por ello, dijo que hablaría con sus abogados , “a lo mejor me dices Gustavo no hay nada, estás inventando”.

Además, puntualizó que tiene imágenes, videos y testimonios de la reunión que sostuvieron las 3 personas.

Ante ello, Gustavo Adolfo Infante se transparentó con su audiencia y dijo que él no estaba armado ni consume drogas.

“No ando armado, no traigo drogas, no consumo drogas, no trafico drogas, si me llega casualmente un retén y dicen que me encontraron ametralladoras, cargadores y demás, es una mentira…”.

Gustavo Adolfo Infante, periodista.