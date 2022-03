Sergio Mayer pide ayuda para sacar los temas de su libro autobiográfico

Sergio Mayer pide ayuda a los reporteros para sacar los temas de su libro autobiográfico. El actor destacó que quiere hablar de todas las polémicas en las que se ha visto envuelto a lo largo de su trayectoria.

Durante su conversación, Sergio Mayer adelantó que ya se encontraba trabajando en los capítulos e incluso le pidió ayuda a los reporteros para poder retomar todas las controversias en donde lo han involucrado.

“Voy a dar mi versión de los hechos, de las cosas, de todo lo que han dicho, de lo que me ha tocado, acusado un poco de todo, desde donde vengo, lo que he hecho, algunas relaciones que voy a hablar”

Sergio Mayer incluso les pidió a los reporteros que si sabían de algún tema le avisaran, pues probablemente haya cosas que las pase porque no se acuerda.

“Voy a contar todo lo que estoy pensando que me acuerdo, si ustedes tienen algún tema que me puedan recordar ‘oye también esto, se ha dicho esto’ recuérdenme porque yo a penas estoy haciendo los capítulos”

En el video Sergio Mayer destacó que a lo largo de su trayectoria se han dicho tantas cosas que desea poder contar su propia versión.

“Mi versión, mis cosas, de lo que he vivido, la realidad. Han dicho tantas cosas a través del tiempo que me encantaría decir mi versión”

Al ser cuestionado si también retomaría el libro de Anabel Hernández, Sergio Mayer señaló que si pues es parte de lo que se ha visto involucrado.

En ese sentido Sergio Mayer destacó que Anabel Hernández es una gran “mercadóloga” pues ha sabido generar controversia para que se venda más su libro.

No es el único proyecto en el que se encuentra trabajando Sergio Mayer, ya que adelantó que también esta planeando la bioserie de Garibaldi.

Sergio Mayer fue cuestionado sobre el caso de Héctor Parra y destacó que el tiempo le dio la razón y ahora las personas pueden ver los resultados.

Sobre sus detractores, Sergio Mayer destacó que quedaron como “estúpidos” y ahora se dan cuenta que Héctor Parra está en la cárcel por algo.

“La verdad siempre me ha asistido, ahorita empiezan a verse los resultados. Quien me criticaba y decía que había tráfico de influencias hoy reconocen y quedan como unos estúpidos, diciendo que no que evidentemente hay ciertos temas por el que él tiene que estar así”

