Sergio Mayer: Madre del niño al que prometió apoyar arremete contra el actor

Recientemente, el ex diputado Sergio Mayer se ha visto envuelto en medio de la polémica luego de que se filtraran unos audios donde aseguraba que utilizaba al niño Braulio para ganar votos.

De acuerdo con los audios, Sergio Mayer comentó que el caso de Braulio es una ‘telenovela’ que le puede traer beneficios políticos.

Miriam, madre de Braulio comentó que ha tenido poco contacto con Sergio Mayer

Además, anteriormente, Sergio Mayer aseguró que el niño Braulio fue abandonado por su madre y quedó a cargo de su abuela materna.

Sin embargo, en una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Miriam, madre de Braulio, arremetió contra Sergio Mayer y desmintió la versión del actor.

Durante la entrevista, Miriam, madre de Braulio, comentó que se dedica a recoger basura y que no ha tenido mucho contacto con Sergio Mayer.

Miriam explicó que el acercamiento de Braulio con Sergio Mayer surgió gracias a que la abuela del menor trabajaba para el actor entregando volantes.

Durante una campaña política, el pequeño Braulio se acercó a Sergio Mayer para pedirle que lo inscribiera a la escuela.

Desde ese momento, Sergio Mayer decidió ayudar al pequeño Braulio. Miriam comentó que el actor le ayudó a tramitar el acta de nacimiento del niño y otros trámites.

Respecto a los señalamientos por haber abandonado a Braulio, Miriam niega categóricamente este hecho y asegura desconocer de dónde surgió esta historia.

Miriam niega haber regalado a su hijo, como asegura Sergio Mayer

Miriam reitera no haber regalado a su hijo, sino que se tuvo que ir a trabajar a Cuernavaca y dejó al niño con su abuela en la Ciudad de México.

“Aunque no vivo con mi mamá ni con mi hijo, estoy al pendiente de ellos” Miriam, madre de Braulio

Además, también negó haber golpeado a Braulio y que sufra convulsiones por esta supuesta agresión.

Tras darse a conocer esta noticia en medios de comunicación y redes sociales, Miriam expresó haberse molestado con Sergio Mayer.

Su molestia fue mayor cuando Sergio Mayer difundió las fotos del pequeño Braulio en plataformas digitales y en los medios

Pero todo se salió de control cuando Sergio Mayer declaró que Braulio iba a ser entregado al DIF.

“No es una persona que tenga sentimientos, no me gustaría que mi hijo fuera a parar al DIF. Te soy sincera, si se la ‘refresque’” Miriam, madre de Braulio

Aunque Miriam agradece que Sergio Mayer haya tramitado el acta de nacimiento de Braulio, confiesa que si hubiera sabido lo que le iba a costar, no le hubiera pedido ayuda.

Cabe mencionar que un día antes de acudir al programa, el actor Sergio Mayer visitó la casa de la hermana de Miriam para hacer una amenaza velada, así lo dio a conocer la mamá de Braulio.

“Sergio Mayer dijo que no le gustaría saber que vinieran a una televisora a hablar. Si no quiere que vaya es por algo ¿Por qué me lo prohíbe?”, reveló Miriam con Gustavo Adolfo Infante.

Además, Sergio Mayer acudió con la familia de Miriam para ofrecerles demandar al conductor Gustavo Adolfo Infante por difundir las fotos del pequeño Braulio.

Miriam le exige a Sergio Mayer que se disculpe con el pequeño Braulio

A pesar de esto, Miriam dice no sentirse amedrentada y exige a Sergio Mayer que se disculpe con el pequeño Braulio.

Miriam cree que Sergio Mayer va a buscar la forma de ‘fregarla’ por medio de sus hijos, pero no piensa quedarse con las manos cruzadas.

Y en caso de que algo le pase a su hermana, a su mamá o a sus hijos, incluido Braulio, Miriam responsabilizará a Sergio Mayer.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante le ofreció un buffet de abogados a Miriam, mamá de Braulio, para protegerlos de Sergio Mayer.

Finalmente, Miriam agregó que iba a buscar un espacio en cualquier televisora para esclarecer el caso de su hijo Braulio con Sergio Mayer.