Sergio Mayer agradece a haters que se burlaron de su estado de salud

Sergio Mayer ha causado gran polémica luego de que reveló que había sido hospitalizado por una hipoacusia súbita aguda que le habría provocado la pérdida de audición.

A unos días de haber dejado el hospital, Sergio Mayer reapareció en Instagram y agradeció a las personas que se preocuparon por su salud, pero también a los usuarios que se burlaron del difícil momento por el que estaba viviendo.

Sergio Mayer sorprendió a sus seguidores al reaparecer en Instagram haciendo ejercicio después de permanecer unos días hospitalizado.

Tras rumores de que había estado delicado, Sergio Mayer se mostró feliz de poder regresar a sus actividades físicas.

Sergio Mayer destacó que aunque pasó difíciles momentos no se pueden comparar con lo que sufren otras personas y se mostró agradecido ya que considera que lo hacer ser una mejor persona.

En el video Sergio Mayer reconoció que pasó un momento muy complicado de salud, sin embargo le sirvió para reflexionar sobre su vida.

Sergio Mayer agradeció a los haters que se burlaron de su enfermedad y señaló que les desea que puedan sacar sus rencores para ser mejores personas.

View this post on Instagram

Sergio Mayer reconoció que entre las cosas buenas que le dejo su padecimiento fue que se acercó más a su hijo, de quien se había distanciado por motivos laborales.

“Los momentos difíciles que viví hace unos días fueron una dura prueba que Dios me puso, pero no saben cómo lo valoro, lo agradezco porque me acercó a muchos amigos, amigas, que tenía mucho tiempo de no saber de ellos, de no hablar con ello. Me acercó también de una manera muy linda a mi hijo con el cual, digamos, estaba un poco distanciado”

Sergio Mayer