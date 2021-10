A través de una transmisión en vivo, Sergio Mayer amenaza que responderá a todas las calumnias en su contra. En el video el famoso señaló que no se quedará callado y pronto demostrará que todo lo que han dicho sobre él es mentira.

A una semana de haber revelado que habían hackeado su WhatsApp, Sergio Mayer estacó que ya tiene el control de su cuenta. Sin embargo destacó que en esta semana responderá a todas las personas que lo han atacado.

Sergio Mayer se ha encontrado en medio de la polémica, luego de que lo han acusado de utilizar el caso del niño Braulio para promover su carrera política.

En un nuevo video, Sergio Mayer reveló que ya no se había pronunciado debido a que se había encontrado incomunicado, luego de que le hackearon su cuenta de WhatsApp.

Tras anunciar que ya tenía el control, Sergio Mayer reveló que será esta semana cuando responda a todas las calumnias que han realizado en su contra.

“También quiero avisarles que durante la semana estaré respondiendo todas esas y temas que han dicho ahora que no he estado bien en contacto”

Sin aclarar sobre los temas a los que se refería, Sergio Mayer puntualizó que será en estos días que estará respondiendo

“Estaré respondiendo poco a poco, para que sepan y que quede claro. Porque me han preguntado porque no he respondido, en su momento lo haré para aclarar todo”

Sergio Mayer