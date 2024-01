Sergio Mayer aclara si se está divorciando de Issabela Camil

Luego de que diversos medios de comunicación aseguraran que el matrimonio de Sergio Mayer con Issabela Camil pende de un hilo, el actor lo aclara.

Pese a que no se encuentra vigente en la pantalla chica, Sergio Mayer sigue acaparando titulares ahora por el interés que existe alrededor de su matrimonio con Issabela Camil.

Y es que tras realizar un Instagram Live donde su hija lo había echado del cabeza al preguntarle cuándo volverá a casa, muchas personas dieron por hecho que la pareja atraviesa por una crisis.

Nicola Porcella muy amigo de Wendy Guevara, pero prefiere no defenderla de Sergio Mayer

A Sergio Mayer, de 57 años de edad, lo están divorciando por lo que revela cuál es su situación actual.

Entre carcajadas, Sergio Mayer se burla del nuevo chisme que circula a su alrededor y que salpica a Issabela Camil, de 54 años de edad.

Sergio Mayer explica que efectivamente dijo a su “hija” que regresará a la casa cuando su mamá se calme ya ha estado insoportable; sin embargo, no se refería a Issabela Camil.

Tampoco a otra mujer que crean es su amante, se trataba de un juego que suele hacer con sus seguidores en la plataforma.

“No, no, una fan escribió ahí: ‘papá, cuándo regresas a la casa’, pero es juego entre nosotros, luego les digo: ‘sí mami, luego regreso’. Son juegos. Luego me dicen que soy su novio y les digo que somos novios por 24 horas”

Asimismo, a través de Venga La Alegría, aseguró que la transmisión la realizó al interior de su casa, lo que prueba que aún comparte techo con Issabela Camil.

“Estoy en mi casa. Quienes siguen mis lives saben como es mi casa, en 19 años no me he salido de mi casa”

Sergio Mayer