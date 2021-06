Sergio Goyri acepta que cometió un error por su comentario contra Yalitza Aparicio

A principios del 2019, Sergio Goyri se encontró en medio de la polémica luego de que se difundió un video en el que aparece hablando mal de Yalitza Aparicio.

Tras sus comentarios, Sergio Goyri recibió un sinfín de críticas. Tras los ataques en su contra, el actor comentó sobre la polémica en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Sergio Goyri concedió una entrevista a Mara Patricia Castañeda donde habló de su trayectoria artística, incluida su polémica con Yalitza Aparicio.

En el video Sergio Goyri reconoció que fue un error haber realizado ese comentario y destacó que fue por eso por lo que decidió pedir una disculpa.

Mara Patricia Castañeda recordó que fue su pareja Lupita Arreola que compartió las imágenes. Sin embargo Sergio Goyri destacó que no se enojó con ella.

“Yo nunca me he enojado con Lupita. La llegada de Lupita a mi vida es un milagro, ¿entonces cómo te puedes enojar con un milagro?”

Sergio Goyri recordó que en ese momento Lupita Arreola le había comentado que ya había bajado el video, pero no había internet y terminó viralizándose.

En ese sentido Sergio Goyri puntualizó que la situación fue aprovechada por la gente que lo odia e usaron sus comentarios contra Yalitza Aparicio para hacerle daño.

“A mi me dijo: ‘Yo lo bajé, pero no había internet y se fue’. Y hay gente de muy mala leche que dijo (…) Uno no es monedita de oro, hay gente a la que le cae gordo y hay gente que te odia y te quiere hacer daño. Entonces por ahí vino”

Sergio Goyri