Tras la polémica por los comentarios que realizó contra Yalitza Aparicio, Sergio Goyri se refirió a las críticas que recibe.

Luego de estar alejado por tres años de la televisión, Sergio Goyri se mostró feliz por poder regresar a los foros en la telenovela “Diseñando tu amor”, bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo.

“Tres años tenía que no trabajábamos aquí en la empresa, pero me siento como en casa. La gente siempre cariñosa, amable y muy profesional. Me siento como pez en el agua” Sergio Goyri

En entrevista con el programa Hoy el actor habló de las críticas que recibió tras sus comentarios en contra de Yalitza Aparicio y aseguró que tras sus declaraciones prefiere no hacer caso de los ataques.

Sergio Goyri asegura que las críticas en su contra son una “tontería”

En el video, Sergio Goyri destacó que el tema con Yalitza Aparicio quedo en el pasado y que ha decidido no desgastarse en todas las críticas.

“Yo no hago comentarios, yo no me desgasto en cosas que son tonterías, ahorita ya en redes hay gente muy padre, muy respetable, que escribe cosas padres, y hay gente que verdaderamente que saca unas cosas que bueno..." Sergio Goyri

El actor destacó que sólo se enfoca en las cosas positivas y de esta manera ignora los comentarios negativos que sólo buscan afectarlo.

“Yo siempre que subo algo a mis redes es positivo, siempre positivo para la gente, yo no tengo ningún problema" Sergio Goyri

Sergio Goyri revela que se contagió de Covid-19 en un hospital

En entrevista para el programa Hoy, Sergio Goyri habló sobre su estado de salud tras haber dado positivo a Covid-19. De acuerdo con el actor su contagió fue en un hospital.

“Tomé una mala decisión de operarme una hernia que tenía, y fue muy malo porque en el hospital me pegaron el virus, pero afortunadamente salimos adelante” Sergio Goyri

El artista aseguró que afortunadamente no ha presentado ninguna secuela del virus.