Belinda se pronuncia en apoyo a Selena Gomez después de las críticas de Eugenio Derbez por su actuación en Emilia Pérez.

Y es que en un comunicado lanzado a través de sus redes sociales, Belinda de 35 años de edad, ha mostrado su apoyo total a Selena Gomez de 32 años de edad.

Esto después de las críticas que Selena Gomez recibió de Eugenio Derbez de 63 años de edad, esto durante una entrevista en el podcast ‘Hablemos de cine’ de Gaby Meza de 35 años de edad.

Entre las declaraciones que emitió Belinda en sus historias de Instagram aseguró que era “lamentable que se exprese tanta frialdad sobre el trabajo y esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable como Selena”.

Desde hace unos días que los nombres de Eugenio Derbez, Selena Gomez y Gaby Meza han estado en tendencia en redes sociales.

Esto después de que el actor y la influencer mexicana criticaron la actuación de Selena Gomez en la película de Emilia Pérez, y como era de esperarse, su fandom salió en su defensa.

Pero lo que nadie esperaba es que Belinda saliera a apoyar a Selena Gomez a través de un comunicado en sus historias de Instagram:

“Yo casi nunca opino, no hablo de nada y mucho menos de nadie, pero acabo de ver este video y me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable como Selena Gomez”

En su declaración, Belinda también revela que ella vio Emilia Pérez y le encantó su actuación, por lo que es consciente de todo el esfuerzo que Selena Gomez había hecho.

También Belinda pidió que “hay que ser un poco más empático con los comentarios que se hacen qué pueden dañar los sentimientos de las personas, somos vulnerables y se deberían cuidar más las palabras”.

Tal y como se dijo, Belinda ha salido en defensa de Selena Gomez luego de que Eugenio Derbez criticara su actuación en Emilia Pérez.

Y aunque el actor ya se disculpó con Selena Gomez a través de un comunicado, Belinda emitió su total apoyo hacia la cantante y actriz estadounidense.

Además Belinda pidió que ojalá las redes sociales se usaran más para criticas constructivas y no destructivas; asimismo, Belinda aprovechó para felicitar a Selena Gomez por su actuación:

“Selena Gomez, a lo mejor no te llega este mensaje, pero felicidades por toodo lo que has logrado en tu carrera, habemos de miles de millones de personas que amamos todo lo que haces.l You a’re a Queen!”

Belinda