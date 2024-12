¿Qué pasa entre Belinda, Kenia Os y Gabito Ballesteros? Algo hace sospechar que andan fingiendo un triángulo amoroso para facturar, aunque hay quiénes creen que es pura estrategia de él.

En redes sociales se está viralizando un video en modo paparazzi donde se ve a Gabito Ballesteros de 25 años de edad, dándole un beso a Belinda.

Sin embargo, lo que salta de estas acciones es que en días pasados se le vio a Belinda de 35 años de edad, muy apegada a Kenia Os. Siendo que la nacida en Mazatlán habría estado en una relación con Gabito Ballesteros semanas atrás.

Ante ello, han destapado que Gabito Ballesteros sería quien tramó todo para separar a Kenia Os de 25 años de edad, de Belinda. ¿o no es así?

Kenia Os manda indirecta ¿a Gabito Ballesteros por intentar algo con Belinda?

Hace unas semanas veíamos a Kenia Os y Belinda siendo muy virales en redes sociales por las apariciones donde se les veía siendo inseparables, pero ¿Gabito Ballestero terminó con todo?

Gabito Ballesteros (Instagram/@gabitoballesteros)

Todo parecía apuntar que entre Belinda y Kenia Os estaba creciendo una gran amistad, hasta que la cantante de “Cactus” apareció siendo besada por Gabito Ballesteros.

Y es que en su momento, Gabito Ballestero fue ligado románticamente con Kenia Os, de modo que este habría llegado a terminar con la amistad.

Esto además se confirmaría con una “indirecta muy directa” de Kenia Os a Gabito Ballesteros por medio de TikTok diciendo:

“Cuando quieren utilizar las mismas tácticas con mis amigas, pero el….”. Kenia Os, cantante.

En este video, Kenia Os usa la canción “Short shot man” de Gillette y 20 fingers, directamente el verso que dice:

“Esa tiene que ser la polla más pequeña que alguna vez haya visto en toda mi vida.

Vete a la mierda de aquí.

Pequeñito, pequeñito, pequeñito.

Hombrecito arrugado de polla corta.

No quiero, no quiero, no quiero.

Pequeñito, pequeñito, pequeñito.

Hombrecito arrugado de polla corta”.

¿Trío amoroso? Gabito Ballesteros habría planeado todo para separar a Kenia Os de Belinda

Fans de Kenia Os ven que anda tirando indirectas a Gabito Ballesteros, porque el cantante habría tramado su foto con Belinda para separarla de su ex y facturar a lo grande.

Muy sospechoso resultó para los fans de Kenia Os que casualmente un paparazzi captara a Gabito Ballestero dándole un beso tierno a Belinda, cuando hasta se andaba haciendo crush con su exnovia.

Pues ahora un usuario de Twitter fan de Belinda aseguró que “ya se descubrió” que ese paparazzi fue pagado por Gabito Ballestero para hacer que las amigas se separaran.

“Ya se descubrió que Gabito Ballestero se la jugó a Belinda a escondidas y llamó a la prensa para grabar. Todo para darle en donde más le duele a Kenia y terminar la hermosa amistad que tienen ambos, haciendo creer a la gente andan juntos”. Usuaria de Twitter.

Usuarios opinan sobre Gabito Ballesteros y Belinda. (Usuarios de Twitter / Captura de pantalla)

Por otra parte, una ‘kenini’ ve claramente que el paparazzi con Belinda es la clásica jugada al nivel de Gabito Ballestero, “como ya ha hecho”.

Usuarios opinan sobre Gabito Ballesteros y Belinda. (Usuario de Twitt / Captura de pantalla)

Cabe destacar que tampoco sería extraño que Belinda y Gabito Ballesteros estén armando una estrategia para el lanzamiento de una canción próximamente, siendo hasta Kenia Os partícipe para que su amiga logré el éxito.

Y es que como muestra de amistad este sería un gran empuje de Kenia Os a una colaboración de Belinda con Gabito Ballesteros con un corrido coquette.