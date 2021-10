Alejandro Speitzer defiende a Ester Expósito ante rumores de romance con Sebastián Yatra

La actriz española, Ester Expósito ha dado mucho de qué hablar desde que saltó a la fama. Ya sea con Alejandro Speitzer, Rauw Alejandro o Sebastián Yatra, la joven continúa manteniendo a todos sus fans atentos a su próximo movimiento.

Recordemos que el pasado 3 de octubre se llevaron a cabo los Premios Platino; mismos que se dedican a reconocer lo mejor de la industria audiovisual iberoamericana.

Fue ahí donde Ester Expósito y el actor mexicano, Alejandro Speitzer, se reencontraron.

Cabe mencionar que verlos juntos causó gran sensación entre el público; pues tras su ruptura, comenzaron un sinfín de especulaciones acerca de que Ester Expósito y el también amigo de Danna Paola, habían terminado en malas condiciones.

Luego de que terminaran los Premios Platino, Alejandro Speitzer ofreció una breve entrevista al medio “Cuore”, quienes iniciaron cuestionándole si había visto a su ex pareja durante el evento.

Ante esto, él afirmó que sí, pues sus asientos se encontraban a poca distancia uno del otro.

Posteriormente se le preguntó si era verdad que él y Ester Expósito habían terminado mal debido al romance que tuvieron; el cual inició durante el rodaje de la mini serie “Alguien tiene que morir”.

Por su parte, el actor aseguró que habían terminado bien; para luego dejar en claro que confía en el talento de la joven, señalando que “le llegarán más nominaciones”.

Recordemos que los rumores entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer se mantuvieron a la orden del día.

De igual manera sucedió hace unos meses, cuando Ester Expósito y el cantante Rauw Alejandro estaban en la mira de sus fans por las mismas razones.

En esta ocasión se trata del también cantante, Sebastián Yatra, pues algunos internautas han asegurado que los vieron juntos durante los últimos días.

Así que se le preguntó al actor mexicano si le agradaría ver como Ester Expósito inicia una nueva relación, a lo que él contestó de la manera más dulce que hay .

“¡Claro! ¿Cómo no me voy a alegrar? Si hay un cariño que…”

Como ya mencionamos, actualmente circula en redes sociales el rumor de que Ester Expósito y Sebastian Yatra podrían estar iniciando una relación.

Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas sólidas de ello; además de que hasta el momento, ninguno de los dos lo ha confirmado.

Así que Alejandro Speitzer no dudó en defender a Ester Expósito cuando se le preguntó sobre el tema, asegurando que “es fatal que la pongan en esa situación”.

“Eso me lo contaron hace rato y no me había enterado, pero me parece… pues meto las manos al fuego por eso. Me parece fatal que la pongan en esa situación y creo que también la prensa debe hacer un esfuerzo por dejarse de llevar por una noticia que cuenta no sé quién”

Alejandro Speitzer