Sebastián Rulli “se puso chichi”, afirma Charly López

Sebastián Rulli “se puso chichi”, afirmó Charly López, al hablar de los arreglos estéticos a los que se ha sometido para mejorar su apariencia y seguir viéndose jóven.

Charly López es uno de lo famosos que se ha caracterizado por tener un físico en forma, gracias a que adora hacer ejercicio. Ante ello, afirmó que el pecho de Sebastián Rulli no es natural.

Charly López explicó que el pecho de Sebastián Rulli luce tan “perfecto” que para él es producto de implantes pues lograr una forma así de manera natural es casi imposible.

De visita en el programa ‘De Primera Mano’, el cantante y conductor de televisión Charly López se sinceró sobre los “arreglitos” que se ha hecho para lucir tan bien a sus 52 años:

Asú, Charly López confesó que su nariz es producto de una cirugía plástica y que recurre a inyecciones en el rostro para disimular las arrugas.

“Yo me operé la nariz por un tema de que jugaba futbol americano y estudiaba taekwondo, entones la taía rota [la nariz], pero mi nariz no es recta y aquí está el golpe, no miento, y me pongo mis retoquitos de botox, nada más”

Charly López