Santa Fe Klan ya se vio teniendo 12 hijos ahora que termina el año estrenando novia.

En junio de 2022, Santa Fe Klan y Maya Nazor le dieron la bienvenida a su primogénito, a quien llamaron Luka.

A finales de este mismo año, Santa Fe Klan -de 24 años de edad- y Maya Nazor finalizaron su relación.

Después de un año de su ruptura y algunos romances, Santa Fe Klan tiene nueva novia y se trata de la influencer Stela Mueller.

Ángel Quezada Jasso -nombre de Santa Fe Klan- asegura que maduró mucho tras el nacimiento de su hijo.

Al respecto, el cantante acudió a un evento de Spotify y contó cómo ha sido su paternidad.

“He madurado mucho, he aprendido muchas cosas de la vida y me he querido más a mí, me he cuidado más porque quiero ser un ejemplo para Luka”

Santa Fe Klan