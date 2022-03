Santa Fe Klan le tiene miedo a estar solo, así lo reveló en su reciente charla con el youtuber Roberto Mtz.

Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, recordó momentos de su niñez mucho antes de alcanzar la fama .

Durante la plática, Santa Fe Klan se sinceró con uno de sus secretos mejor guardados.

“No me late estar solo”: Santa Fe Klan revela cuál es su mayor miedo

Santa Fe Klan regresó al estudio de Roberto Mtz para contar más secretos de su vida como Ángel Quezada y como artista.

El episodio 201 de ‘Creativo’ del youtuber, se grabó antes de la presentación de Santa Fe Klan en la Arena Monterrey.

Roberto Mtz y Santa Fe Klan (@robertomtzTV / Twitter)

Santa Fe Klan recordó algunos momentos de su niñez, cuando “no había nada” y su mamá lo llevaba a la escuela.

Según contó, había días donde su mamá apenas podía darle 5 pesos para gastar en la escuela.

Asimismo, Santa Fe Klan contó que desde niño siempre ha estado rodeado de personas; por tanto, no está acostumbrado a la soledad y le tiene miedo.

“Te hace pensar muchas cosas, me acuerdo de mi pasado (…) no me late eso”, confesó.

“Todos tenemos problemas, no me gusta darle tiempo a eso y cuando me pongo a escribir una canción, está chido (estar solo) una o dos horas, pero ya.” Santa Fe Klan

Santa Fe Klan (@robertomtzTV / Twitter)

No obstante el miedo que le tiene a la soledad, Santa Fe Klan reconoció que esta sí le ha servido de inspiración para escribir .

Ya que, asegura, él no necesita de alcohol o drogas para conseguir una buena canción.

“He estado solo y está chido porque me he puesto a escribir canciones (…) está chida la inspiración, pero no me late estar solo.” Santa Fe Klan

Más adelante, Santa Fe Klan recordó que, hace unos tres años, estuvo solo en Guadalajara y no le agradó la sensación.

Toda vez que no podía dejar de pensar en su pasado , y esto le impedía seguir escribiendo canciones.

“Estuve de a tiro solo, no me gustaba ni escribir (…) mejor me puse a resolver mis problemas, porque por eso estaba solo, y mejor me puse las pilas.” Santa Fe Klan

Santa Fe Klan recuerda cuando solo llegaban 10 personas a sus conciertos

Santa Fe Klan, en entrevista con el youtuber Roberto Mtz, se dijo sorprendido por cuánto ha cambiado su vida en los últimos tres años.

Y es que, hace no mucho tiempo, Santa Fe Klan apenas tenía 300 personas dentro del público en sus conciertos; ahora, tiene ‘sold out’.

“Íbamos a los conciertos antes y a veces había 30, 100, 200 personas, ya cuando caían 300 yo decía: ‘ya la armamos’.” Santa Fe Klan

Finalmente, Santa Fe Klan se conmovió al contar una de las anécdotas más difíciles de su carrera: cuando solo asistieron 10 personas a su evento.

“Aunque llegaran dos yo les cantaba”, comentó.