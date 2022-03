Sandra Echeverría expone su opinión sobre los deseos de Eiza González por interpretar en cine a María Félix

La actriz mexicana Sandra Echeverría, habló de las ganas que Eiza González ha expresado sobre dar vida a María Félix en un filme sobre su vida.

Recordemos que Sandra Echeverría, interpretará a la legendaria María Félix ‘La Doña’ en la bioserie de TelevisaUnivision.

Sin embargo, Eiza González aseguró que uno de sus propósitos es honrar la vida y obra de María Félix, con un filme.

La actriz mexicana, que se encuentra triunfando en Hollywood, planeaba contar una historia potente y con mucha personalidad como la actriz.

Sandra Echeverría será María Feliz (Instagram @sandraecheverriaoficial)

Aunque la falta de derechos le impidieron continuar con sus planes, pronto se lanzará la bio serie antes mencionada.

Debido a ello, Sandra Echeverría compartió su opinión en torno a los deseos de Eiza González en una entrevista para ‘Ventaneando’.

Declaró que le gustaría ver a Eiza González protagonizando una película sobre la vida de María Félix.

“La verdad nosotros vamos a hacer una bio serie pero yo por mí que hagan película y que hagan lo que sea porque es un personaje que lo merece”, señaló.

“Hoy en día, que nuevas generaciones conozcan a esta gran mujer”, agregó Sandra Echeverría.

Eiza González (Agencia México)

Sandra Echeverría habla sobre caracterización de María Félix, tras dejar claro que apoya proyecto de Eiza González

Sandra Echeverría no solo dejó claro que le gustaría ver la cinta biográfica de María Félix, protagonizada por Eiza González, también habló sobre su personaje en la bio serie.

“Es un honor hacer un personaje como ella, un ícono para México; es una gran responsabilidad”, señaló la actriz de 37 años en entrevista con ‘Ventaneando’.

Posteriormente, Sandra Echeverría compartió cómo fue el proceso de casting, antes de anunciarse oficialmente que interpretaría a María Félix.

“Hace cinco años, Carmen Armendariz me llamó y me dijo ‘quiero hacer una caracterización tuya, quiero que me hables como la doña y vamos a ver”, relató.

Sandra Echeverría expuso que, tanto su mamá, como la productora, quedaron fascinadas con el trabajo de caracterización, pues la similitud con María Félix era impresionante.

“Yo me acuerdo que fui con mi mamá esa vez y cuando ya salgo de estar caracterizada y todo”, narró.

“Me ve Carmen y mi mamá y se ponen a llorar las dos y yo así de ‘¿qué pasó?’. Ya cuando vi yo las fotos dije ‘es que sí parece’”, añadió Sandra Echeverría para concluir.

Mientras tanto, los seguidores de Sandra Echeverría están a la expectativa de todos los detalles sobre la serie biográfica de María Félix.