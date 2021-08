A través de su cuenta de Instagram, Eiza González confirmó que protagonizará película sobre la vida de María Félix. En este proyecto también participarían Matthew Heineman, Linden Entertainment y Walter Rivera.

Para calmar la polémica generada Walter Rivera concedió una entrevista a Javier Poza donde aseguró que cuenta con los derechos de la imagen de María Félix desde el 2009.

Eiza González anunció entusiasmada la película de María Félix. Sin embargo el abogado Guillermo Pous reveló que el proyecto anunciado no cuenta con los derechos necesarios por lo que no se podría realizar.

De inmediato surgieron varios rumores sobre si Eiza González podría realizar la película biográfica de María Félix, ya que parecía ser un proyecto muy interesante.

El empresario Walter Rivera habló sobre la polémica generada y aseguró que no hay ningún problema para la realización de la cinta biográfica de María Félix.

“Yo desde el 2009 tengo una relación comercial con el heredero de María Felix, he adquirido diversos bienes y derechos e ignoro el interés de negar la existencia de estos derechos. Completamente puedo realizar la película”

Walter Rivera destacó que desconoce por qué el abogado Guillermo Pous dio ese tipo de declaraciones.

“Él está en un negocio que a eso se dedica, yo ignoro la razón, no tengo idea de por qué haga ese tipo de declaraciones”

En el video Walter Rivera destacó que no puede ser puntual con los datos por lo que solo podía señalar que si contaba con los derechos para hacer la película biográfica de María Félix.

Reúnete a hablar sobre las declaraciones del abogado Guillermo Pous, Walter Rivera puntualizó que desconocía lo que había dicho y que hasta que no presenten pruebas se quedan en opiniones.

“Es una opinión y se queda como opinión hasta que se demuestre lo contrario. Ignoro, no sé las razones porque hace ese tipo de declaraciones, pero si se ha infringido la ley de acuerdo con esta persona, pues están los juzgados. Que proceda una demanda”

Walter Rivera puntualizó que la película si se va realizar y recomendó que las personas que se encuentre en contra deberán de dirigirse a las autoridades.

“La película claro que va, el proyecto sigue en marcha. Ya estamos hablando de un grupo importante de personas involucradas en esto, ya pasamos todos los aros de fuego legales para que el equipo de Eiza pudieran llegar a esta mesa de negociación con nosotros y yo no me dedico al mundo del entretenimiento como tal, así que yo a mi negocio y otras personas a su negocio”

En su entrevista Walter Rivera señaló que no tiene la obligación de mostrar los documentos, ya que solo lo conocen las personas que se encuentran interesadas en la película biográfica de María Félix.

“Esos documentos se muestran a las personas interesadas, en este caso al equipo de Eiza, a la gente que me representa en Estados Unidos, a la licencia de marcas, y este señor (Pous) si quiere llegar a una audiencia se presentará. No hay una negativa, pero no hay una obligación”

Walter Rivera