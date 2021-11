Sandra Echeverría dice que el regional mexicano está dominado por hombres y cuestiona que a las mujeres siempre les ha costado el doble poder sobresalir en este género musical.

En entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’ Sandra Echeverría cuestionó que siempre tiene justificar su deseo de cantar ranchero pues la ven como una cantante pop.

Durante su conversación Sandra Echeverría denunció discriminación en el regional mexicano y aseguró que al no tener un apellido de renombre su talento para cantar este género ha sido cuestionado.

Sandra Echeverría ha conseguido consolidar una carrera solida en la música y en la actuación. Sin embargo la famosa reveló que pese a los años de trayectoria siempre tiene que demostrar su talento.

En conversación para el programa ´Venga la Alegría’, Sandra Echeverría reveló que pese a su deseo de cantar música del regional mexicano, no ha podido hacerlo ya que las personas consideran que no tiene el aspecto adecuado.

Sandra Echeverría confesó que desde que tenía 9 años ha cantado ranchero, pero las personas siempre han dudado en su capacidad para desarrollarse en este género.

“Siempre canté ranchero, me han visto en baladas porque como siempre me quisieron meter hacia el pop, porque me veían perfil de no ranchera, pero la verdad es que canto rancheras desde que tengo 9 años, amo la música regional mexicana, la quiero defender hasta el final”

Sandra Echeverría