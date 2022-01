Sandra Echeverría se encuentra promocionando su más reciente sencillo en el género regional mexicano: ‘ Desaparecer ’.

En entrevista la actriz reveló los difíciles momentos que vivió cuando fue acosada por un fan y las autoridades de México y Estados Unidos no pudieron hacer nada.

Sandra Echeverría: “Tenía mucho miedo, yo no sabía que quería este tipo”

En conversación con el programa ‘Ventaneando’ Sandra Echeverría confesó que uno de los peores momentos que le tocó vivir fue cuando un fan se obsesionó con ella.

En el video la actriz señaló que este seguidor logró obtener acceso a sus cuentas de Instagram y de ahí se pudo lograr meter a su correo y computadora.

“No sabes esa historia lo que fue. Yo creo que fue un fan español, pero me hackeó todo, me hackeó mis cuentas de Instagram, tenía una personal, tenía una de figura pública. Primero me robó mis cuentas de Instagram y ya apoderándose de mis cuentas de Instagram, logró meterse a mi correo, a mi computadora, iPad, celular y a todo” Sandra Echeverría

Sandra Echeverría reveló que en ese momento tenía mucha ansiedad ya que no sabía que era lo que buscaba el fanático.

En ese sentido la cantante destacó que acudió con las autoridades en México y Estados Unidos, pero nadie la pudo ayudar.

“Fue una cosa de lo peor que he pasado en mi vida, porque me entraba una ansiedad de que yo no sabía qué quería, yo no sabía si quería robarme, si quería tratar de estafarme. Fui con el FBI, fui con la policía en Estados Unidos, fui con la policía en México y nadie me pudo ayudar” Sandra Echeverría

Durante varios meses Sandra Echeverría vivió con el temor de que en algún momento el fanático se apareciera en su casa, ya que tenía toda su información.

“Saben perfectamente dónde vives, tu teléfono, tienen toda tu información, entonces tenía pavor de pensar que estuviera afuera de mi casa” Sandra Echeverría

La famosa reveló que su miedo aumentaba cuando su esposo Leonardo Lozanne tenía que salir por trabajo, ya que pensaba que su fan podría entrar.

“Se iba Leo de viaje, yo me quedaba sola con Andrés y yo juraba que iba a tocar la puerta y se iba a meter. Tenía mucho miedo, yo no sabía que quería este tipo. Fue de verdad una pesadilla y contacté detectives, a la mera hora nadie me pudo ayudar” Sandra Echeverría

Ricardo Manjarrez reveló que pese a que las autoridades correspondientes no la pudieron ayudar, el obsesivo fan de Sandra Echeverría simplemente desapareció.