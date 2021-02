Sandra Echeverría lanza contundente mensaje por críticas a su peso

Con foto en bikini, Sandra Echeverría habla sobre los estereotipos de belleza que la traumaron desde los inicios de su carrera.

Desde hace varios años Sandra Echeverría se ha destacado en la industria de la televisión. Sin embargo reveló que desde una corta edad ha tenido que lidiar con los estereotipos de belleza del mundo del espectáculo.

En su cuenta de Instagram, la actriz compartió una foto en bikini, pero aprovechó el momento para hablar sobre las críticas que ha recibido por su peso e incluso confesó que le habían pedido bajar de talla para poder ser protagonista.

Sandra Echeverría revela que le pidieron bajar de peso para ser protagonista

En su mensaje Sandra Echeverría confesó que siempre ha tenido críticas por su aspecto ya que a inicios de su carrera le pedían que tenía que bajar de peso si quería ser protagonista, algo que la traumó pues siempre lo intentó.

“De chiquita siempre me dijeron que tenía que bajar de peso y ser talla 2 para llegar a ser protagonista (obvio no estaba cerca de serlo) me traumaron y toda mi adolescencia traté siempre de bajar de peso” Sandra Echeverría

Sin embargo, tras la llegada de su hijo le pedían aumentar de peso ya que tenía que recuperar masa muscular para poder salir en televisión.

“Después de tener a mi hijo me decían que tenía que subir de peso que porque había bajado mucho. Igual cuando tuve una bacteria en mi intestino. Total que uno nunca es suficiente para nadie" Sandra Echeverría

Sandra Echeverría reconoció que tras varios años de lucha por críticas sobre su aspecto, entendió que lo más importante es lo que una persona crea de sí mismo, por eso luce su figura con foto en bikini.

"Pero creo que realmente lo ÚNICO importante es ser suficiente para uno mismo" Sandra Echeverría

"¡No dejen nunca que les digan si están demasiado flacos o gordos!": Sandra Echeverría

En su mensaje en Instagram, Sandra Echeverría reconoció que en esta pandemia a podido trabajar en su amor propio por lo que se encuentra mejor que nunca.

“En esta pandemia he podido dedicar el tiempo a hacer ejercicio, comer sano, pero estoy orgullosa hoy del trabajo que llevo y de que me siento mejor que nunca. Incluso mejor que antes de tener a mi bebé. Estoy fuerte y más sana que inclusive cuando era adolescente" Sandra Echeverría

La actriz reconoció que no cree en las cirugías ya que lo más importante es el amor propio.

“No creo en las cirugías para llegarnos a parecer a alguien o para aspirar ser alguien. Creo en el trabajo personal y en el amor a uno mismo. En aceptarnos y amarnos y respetarnos” Sandra Echeverría

Por último, Sandra Echeverría les pidió a sus seguidores no hacer caso de las críticas del exterior, ya que cada persona se debe de cuidar por salud y no por el que dirán.