Salma Hayek se ha consolidado como una de las actrices mexicanas más importantes de la actualidad en Estados Unidos.

Sus 30 años de trabajo en Hollywood, le han valido a Salma Hayek importantes reconocimientos, como nominaciones a los premios Oscar, Globos de Oro y BAFTA.

Pero ahora, Hollywood ha decidido reconocer a Salma Hayek con algo muy simbólico, que sólo los más grandes del cine tienen: una estrella en el Paseo de la Fama.

Salma Hayek usó su cuenta de Instagram para anunciar la noticia, con una foto tomada hace unos años que, según afirmó, ejemplifica lo que sintió al enterarse sobre su estrella.

Junto a la imagen, en la que aparece luciendo un vestido blanco con un escote pronunciado, Salma Hayek agregó un largo texto en el que agradeció a sus fans por el reconocimiento.

“Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella ⭐️ en el paseo de la fama de Hollywood! hace unos minutos. Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años”

Salma Hayek