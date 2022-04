Sabrina Sabrok y Bella de la Vega ya confirmaron su colaboración para OnlyFans, misma en la que la mexicana adelantó que sí habrá beso entre ambas.

Aunque Bella de la Vega subrayó que ella no hará pornografía con Sabrina Sabrok, dijo que sí tendrán un video erótico en donde se besan.

Pese a que Gustavo Adolfo Infante puso principal hincapié en que ambas se besarán, Bella de la Vega dijo que ella lo ve como actuación.

Después de que Bella de la Vega se uniera a OnlyFans y posteriormente expresara su deseo por tener una colaboración con Sabrina Sabrok, está ya se confirmó.

Adelantando sobre el contenido que estarán compartiendo para OnlyFans, Bella de la Vega dijo a ‘De primera mano’ que sí habrá beso entre ambas.

Aunque en un principio solo dijo que serían fotos sensuales en lencería, se pronunció dispuesta a probar más, “y a ver que más sale por ahí”.

Bella de la Vega aclaró que en las fotos se verá interactuando con Sabrina Sabrok.

Queriendo saber más, Gustavo Adolfo Infante mostró especial interés en saber si se besarían, a lo que Bella de la Vega respondió de forma titubeante.

Apuntó que sí besará a Sabrina Sabrok “de pollito”, y sostuvo que no habrá contenido pornográfico en esta ocasión, “yo no hago nada de eso, pero sí cosas sensuales y eróticas”.

Bella de la Vega dijo que el contenido con Sabrina Sabrok será colaboración, por lo que cada una compartirá fotos y videos diferentes en su OnlyFans.

Información presentada por ‘Venga la Alegría’ en su edición del fin de semana, señala que Bella de la Vega y Sabrina Sabrok ya se vieron por primera vez.

La mexicana reconoció estar nerviosa ante la presencia de Sabrina Sabrok e incluso se mostró abierta a que la argentina “la guíe” en el proyecto que tendrán juntas.

“Hasta me pongo como un poco nerviosa, estoy dispuesta a todo, tú me tienes que guiar hasta cierto punto porque yo nunca lo he hecho”.

Bella de la Vega, actriz.