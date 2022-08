Rubí le respondió así a hater que le exigía abandonar La Academia 2022 al considerar que carece de talento; sin embargo, aunque se enojen y hagan berrinche, no se va.

Verás, aunque en el pasado, Rubí Ibarra, de 20 años de edad, expresó su deseo por abandonar La Academia debido a que no aguanta la presión y hasta ha experimentado ataques de ansiedad…

No, Rubí no se va del reality show de TV Azteca, ni siquiera el coronavirus pudo con ella y esto no le está gustando a algunas personas.

Rubí regresa a La Academia (@iamrubiig / Instagram)

Rubí responde a hater

Recientemente, en redes sociales, a Rubí le pidieron dejar La Academia 2022 para que uno de sus compañeros, que sí tiene talento, lo aprovechara.

“Rubí, deja el espacio libre para uno de tus compañeros que sí merecer estar ahí por su talento”, le escribieron en su cuenta de Instagram, donde Rubí compartió una foto de sí misma.

Rubí responde a hater (@iamrubiig / Instagram)

¿Cuál fue su respuesta? La joven cantante no generó más polémica y cerró el sabiamente la conversación.

“@julie_av90 y tú no tienes porque venir a mi cuenta cuando yo no lo hago con la tuya. Hay que respetar si queremos respeto”, exigió sin compasión alguna.

Rubí responde hate (@iamrubiig / Instagram)

Rubí da negativo a Covid-19

Por otro lado, el domingo a medio día se dio a conocer que Rubí está libre de Covid-19 luego de haber pasado seis días en aislamiento.

La propia reconoció que fue muy duro estar aislada aún cuando tenía consigo un teléfono con el que documentó su experiencia así como con el que se comunicó constantemente con su familia.

Y es que la joven lidió con síntomas que la tumbaron en la cama, desde sudoraciones nocturnas hasta náuseas y vómito constante, lo que terminó en gastroenteritis.

Por lo que, a petición de una doctora, constantemente se revisó la temperatura y llevó una bitácora con la que llevaba el control de los síntomas y los malestares que experimentaba.

Cabe mencionar que Rubí fue la única que se contagió en La Academia 2022 por lo que fue aislada en un hotel de la CDMX a fin de evitar más contagios entre sus compañeros y la producción.