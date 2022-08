Luego de que Sylvia de Rugama y su hermano Jorge Reynoso recurrieran a medios sociales para asegurar que Sergio Sendel les robó algunas propiedades que les dejó su padre, Rubén Cerca dice que no le consta esto.

En un nuevo encuentro con la prensa, Rubén Cerda, de 61 años de edad, dice haber tenido contacto con Sylvia de Rugama, quien le informó que el predio donde él vive y el cual comparte con María Elena Saldaña, le pertenece.

Sin embargo, ella no ha presentado ningún documento oficial que avale que las propiedades que reclama le pertenezcan. “No con esto pongo en duda la honorabilidad y palabra de Sylvia de Rugama”, subraya.

Y asegura que hasta el momento se trata de una denuncia mediática pero no legal ya que no tiene claro si la empresaria ya puso una demanda en contra de Sergio Sendel, de 55 años de edad, e incluso si lo ha contactado.

Rubén Cerda (Agencia México)

Rubén Cerda no demandará a Sergio Sendel

A su vez, Rubén Cerda asegura que no tiene en mente demandar a Sergio Sendel, ya que no tiene nada en su contra sobre todo porque a la hora de comprarle la propiedad a María Elena Saldaña hubo un notario de por medio.

“Para que el señor Sendel haya vendido cualquier terreno tiene que haber pasado por un proceso de notarización... Si el señor Sendel, hizo una situación y vendió esa propiedad, tuvo que pasar por un notario” Rubén Cerda

Y asegura que él también acudió a un notario de su confianza para comprarle la propiedad a María Elena Saldaña, a quien habría engañado Sergio Sendel y con quien tendría que arreglarlo de resultar cierto el robo.

Sergio Sendel (Agencia México)

Mientras se llega a una conclusión Rubén Cerda admite que no cuenta con las escrituras de su ahora propiedad ya que están delimitando cuál es su parte y por tanto escriturarla.

No obstante está tranquilo ya que cuenta con documentos certificados que avalan que es su propiedad, además de que Sylvia de Rugama no ha presentado ningún documento de ningún tipo de autoridad que le requiera declarar.

“Legalmente hay leyes que me protegen porque adquirí de buena voluntad”, insiste y agrega: “Yo no he hecho nada malo, (Rugama) debe descargar pruebas, presentarlas ante la ley y que busquen a quién sea culpable”.