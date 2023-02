La pregunta de si Rosalía es una novia celosa ya fue respondida por Rauw Alejandro, pues reveló algunos de los motivos por los que han llegado a pelear dentro de su relación.

Rosalía, cantante de 30 años de edad, ha mantenido una relación con Rauw Alejandro, el también cantante de 30 años, desde finales del 2021.

Desde entonces la pareja ha pasado por buenos momentos. Aunque, como suele ser normal dentro de toda relación, también llega a haber conflictos o desacuerdos por diferentes motivos.

Tal y como lo dio a conocer Rauw Alejandro respecto a su noviazgo con Rosalía, dando a conocer las razones por las que han llegado a pelear.

Rosalía y Rauw Alejandro (@rauwalejandro / Instagram)

Rauw Alejandro responde si Rosalía es una novia celosa

Fue durante una entrevista en el programa de radio Alofoke que Rauw Alejandro estuvo respondiendo algunas cuestiones enfocadas en su relación con Rosalía.

Una de las preguntas que le realizaron fue respecto a si Rosalía era una novia celosa , algo a lo que Rauw Alejandro respondió directamente que no.

Pero los conductores de Alofoke Radio Show insistieron un poco en preguntarle al cantante si Rosalía le había cachado mensajes indiscreto con otra mujer, algo que también negó.

Sin embargo, Rauw Alejandro sí reveló los motivos por lo que ha llegado a pelear con la Motomami.

Rosalía y Rauw Alejandro (@rauwalejandro / Instagram)

Rauw Alejandro revela los motivos por los que él y Rosalía han llegado a pelear

De acuerdo con Raw Alejandro, dentro de su relación con Rosalía solamente han tenido “peleas estúpidas de pareja”.

Por ejemplo, dice que las peleas que llegan a tener de vez en cuando es cuando él se pone una ropa que a ella no le gusta.

Incluso contó de una ocasión en la cual a ella no pareció gustarle la ropa que él había elegido para usar. Por lo que Rosalía guardó entre sus cosas la prenda que quería que usara.